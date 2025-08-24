5 ruha, amit inkább most selejtezz ki, mert egy nőnek sem áll jól – ezekkel a divattippekkel helyettesítsd őket

Ha szeretnéd, hogy a szekrényed valóban olyan ruhákkal legyen tele, amik előnyösen mutatnak az alkatodon, érdemes ezekre a darabokra odafigyelni. Divattippekkel segítünk abban, hogy hangsúlyozd az előnyös vonásaidat, és hogy kerüld el a durva ruhatárbakikat.
A térdig vagy vádli közepéig érő capri nadrágok visszahozzák a 2000-es évek hangulatát, de a sajnos a lábaidat megrövidítik, a csípőt pedig szélesítik.
Ha előnyösebb sziluettre vágysz, maradj a klasszikus bokáig érő farmernél. Ha pedig kifejezetten a hosszítanál a lábaidon: használd ki, hogy fénykorukat érik az extra hosszú gatyák. Lehet farmer vagy lazább anyagok is. Edzőcipővel, loaferrel, magassarkúval, bármivel jól mutatnak, és sokkal nyúlánkabbnak tűnsz majd velük. Főleg, ha egy platformos talpat, vagy egy – most szintén újra divatos – hegyes orrú magassarkút is bevetsz hozzájuk.
A fodros rövid szoknyák gyerekeknek bájosak, felnőtt nőknek viszont a báj helyett csak extra centiket ad a csípőhöz. Szóval nem érdemes erőltetni vagy különböző fazonokkal próbálkozni.
Cseréld őket A-vonalú szoknyákra: nőies, légies, és minden alkatnak előnyös.
A kismamák kedvelt rucijainak kötelező eleme: praktikus, kényelmes. De hétköznapi viseletként sokszor nem előnyös.
Ha szereted a laza ruhákat, itt is érdemes A-vonalú fazonokat próbálgatnod. Vagy ha kifejezetten a derék hangsúlyozása a cél, öves megoldásokat, egyenes szabású darabokkal.
A babydoll fazon tényleg segíthet, hogy eltakarjon ezt-azt, de vizuálisan nagyobbá és kerekebbé teszi a felsőtestedet, és a karokra, vállakra is ráerősít.
Helyette egy egyenes szabású, könnyed blúz vagy finom esésű ing a megoldás. Ezek finoman karcsúsítanak és sokkal elegánsabb hatást is keltenek.
A rövidujjú bolerók rövidítik a karodat és szélesítik a törzsedet is. Úgy osztják két részre a testedet, hogy az alsó rész aránytalanul nagynak fog tűnni a felsőhöz képest. Ez különösen előnytelen lehet, ha szélesebb csípővel rendelkezel.
Helyettük válassz egy csipőig érő kardigánt vagy egy vékony blézert, ami nyújtja az alakodat és sokkal stílusosabban is mutat.
Ha bizonytalan vagy, mindig az a legjobb stratégia, ha a tested előnyös részeit emeled ki.
A divat tele van apró csapdákkal, de ha tudatosan válogatod össze a ruhatáradat, sokkal előnyösebb szetteket tudsz majd összerakni a mindennapokra. Kezdésnek épp elég lesz, ha ettől az 5 ruhadarabtól megszabadulsz, és helyettük megfogadod a mellékelt divattippeket, mert ezekkel egy nő sem tud mellényúlni.
