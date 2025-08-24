5 ruha, amit inkább most selejtezz ki, mert egy nőnek sem áll jól – ezekkel a divattippekkel helyettesítsd őket

Ha szeretnéd, hogy a szekrényed valóban olyan ruhákkal legyen tele, amik előnyösen mutatnak az alkatodon, érdemes ezekre a darabokra odafigyelni. Divattippekkel segítünk abban, hogy hangsúlyozd az előnyös vonásaidat, és hogy kerüld el a durva ruhatárbakikat.

Ezeket a divattippeket kövesd, ha elkerülnéd az előnytelen szetteket.

Fotó: Creative Lab / Shutterstock

5 ruhadarab, ami egy nőn sem mutat előnyösen és 5 divattipp, amivel helyettesítheted őket

1. Capri nadrágok: ultimate lábrövidítők

Tiltólistás: capri nadrágok

Fotó: Karen Struthers / Shutterstock

A térdig vagy vádli közepéig érő capri nadrágok visszahozzák a 2000-es évek hangulatát, de a sajnos a lábaidat megrövidítik, a csípőt pedig szélesítik.

Ha előnyösebb sziluettre vágysz, maradj a klasszikus bokáig érő farmernél. Ha pedig kifejezetten a hosszítanál a lábaidon: használd ki, hogy fénykorukat érik az extra hosszú gatyák. Lehet farmer vagy lazább anyagok is. Edzőcipővel, loaferrel, magassarkúval, bármivel jól mutatnak, és sokkal nyúlánkabbnak tűnsz majd velük. Főleg, ha egy platformos talpat, vagy egy – most szintén újra divatos – hegyes orrú magassarkút is bevetsz hozzájuk.

Most trendi: földig érő nadrágok + helyes orrú magassarkú, szolid platformok

Fotó: triocean / Shutterstock

2. Fodros rövid szoknya: gyerekkori kedvenc, amit ott is kellett volna felejteni

A fodros rövid szoknyák gyerekeknek bájosak, felnőtt nőknek viszont a báj helyett csak extra centiket ad a csípőhöz. Szóval nem érdemes erőltetni vagy különböző fazonokkal próbálkozni.

Cseréld őket A-vonalú szoknyákra: nőies, légies, és minden alkatnak előnyös.

3. Gumis derekú, húzózsinóros ruhák: kényelmes, de nem mindig elegáns

A kismamák kedvelt rucijainak kötelező eleme: praktikus, kényelmes. De hétköznapi viseletként sokszor nem előnyös.

Ha szereted a laza ruhákat, itt is érdemes A-vonalú fazonokat próbálgatnod. Vagy ha kifejezetten a derék hangsúlyozása a cél, öves megoldásokat, egyenes szabású darabokkal.

4. Vastag pántos, babydoll felsők: nem tesznek jót egy érett nő vonalainak

A babydoll fazon tényleg segíthet, hogy eltakarjon ezt-azt, de vizuálisan nagyobbá és kerekebbé teszi a felsőtestedet, és a karokra, vállakra is ráerősít.

Helyette egy egyenes szabású, könnyed blúz vagy finom esésű ing a megoldás. Ezek finoman karcsúsítanak és sokkal elegánsabb hatást is keltenek.