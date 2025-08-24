5 ruha, amit inkább most selejtezz ki, mert egy nőnek sem áll jól – ezekkel a divattippekkel helyettesítsd őket

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 10:15
Van pár ruha, ami igen csalókán tud mutatni az alakunkon. Hoztunk egy 5-ös listát olyan darabokról, amik szinte egy nőnek sem állnak jól, – és mindegyikhez adunk egy praktikus divattippet is. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ha szeretnéd, hogy a szekrényed valóban olyan ruhákkal legyen tele, amik előnyösen mutatnak az alkatodon, érdemes ezekre a darabokra odafigyelni.  Divattippekkel segítünk abban, hogy hangsúlyozd az előnyös vonásaidat, és hogy kerüld el a durva ruhatárbakikat.

divattipp, ruha, szoknya, stílus, utca, fehér, cipő
Ezeket a divattippeket kövesd, ha elkerülnéd az előnytelen szetteket.
Fotó: Creative Lab /  Shutterstock 

5 ruhadarab, ami egy nőn sem mutat előnyösen és 5 divattipp, amivel helyettesítheted őket

1. Capri nadrágok: ultimate lábrövidítők

divattipp, capri, nadrág, magassarkú
Tiltólistás: capri nadrágok
Fotó: Karen Struthers /  Shutterstock 

A térdig vagy vádli közepéig érő capri nadrágok visszahozzák a 2000-es évek hangulatát, de a sajnos a lábaidat megrövidítik, a csípőt pedig szélesítik.  

Ha előnyösebb sziluettre vágysz, maradj a klasszikus bokáig érő farmernél. Ha pedig kifejezetten a hosszítanál a lábaidon: használd ki, hogy fénykorukat érik az extra hosszú gatyák. Lehet farmer vagy lazább anyagok is. Edzőcipővel, loaferrel, magassarkúval, bármivel jól mutatnak, és sokkal nyúlánkabbnak tűnsz majd velük. Főleg, ha egy platformos talpat, vagy egy – most szintén újra divatos – hegyes orrú magassarkút is bevetsz hozzájuk. 

divattipp, nadrág, magassarkú, hosszúnadrág, ing
Most trendi: földig érő nadrágok + helyes orrú magassarkú, szolid platformok
Fotó: triocean /  Shutterstock 

2. Fodros rövid szoknya: gyerekkori kedvenc, amit ott is kellett volna felejteni 

A fodros rövid szoknyák gyerekeknek bájosak, felnőtt nőknek viszont a báj helyett csak extra centiket ad a csípőhöz. Szóval nem érdemes erőltetni vagy különböző fazonokkal próbálkozni. 

Cseréld őket A-vonalú szoknyákra: nőies, légies, és minden alkatnak előnyös.

3. Gumis derekú, húzózsinóros ruhák: kényelmes, de nem mindig elegáns

A kismamák kedvelt rucijainak kötelező eleme: praktikus, kényelmes. De hétköznapi viseletként sokszor nem előnyös.

Ha szereted a laza ruhákat, itt is érdemes A-vonalú fazonokat próbálgatnod. Vagy ha kifejezetten a derék hangsúlyozása a cél, öves megoldásokat, egyenes szabású darabokkal.

4. Vastag pántos, babydoll felsők: nem tesznek jót egy érett nő vonalainak

A babydoll fazon tényleg segíthet, hogy eltakarjon ezt-azt, de vizuálisan nagyobbá és kerekebbé teszi a felsőtestedet, és a karokra, vállakra is ráerősít.  

Helyette egy egyenes szabású, könnyed blúz vagy finom esésű ing a megoldás. Ezek finoman karcsúsítanak és sokkal elegánsabb hatást is keltenek.

5. (Háromnegyedes ujjú) boleró: talán nem véletlen hagytuk a múltban

A rövidujjú bolerók rövidítik a karodat és szélesítik a törzsedet is. Úgy osztják két részre a testedet, hogy az alsó rész aránytalanul nagynak fog tűnni a felsőhöz képest. Ez különösen előnytelen lehet, ha szélesebb csípővel rendelkezel. 

Helyettük válassz egy csipőig érő kardigánt vagy egy vékony blézert, ami nyújtja az alakodat és sokkal stílusosabban is mutat.

Extra Bors divattipp: hangsúlyozd, amit szeretsz, és ami előnyös! 

Ha bizonytalan vagy, mindig az a legjobb stratégia, ha a tested előnyös részeit emeled ki. 

  • Például ha a derekad karcsú, válassz öves ruhákat vagy magasderekú nadrágot. 
  • Ha a lábad formás, a térd felett végződő szoknya vagy ruha lehet a titkos fegyvered, amit bevethetsz az első randikon vagy fontos eseményeken.  
  • Egy apró kiegészítő – mint egy színes öv, egy érdekes nyaklánc vagy feltűnő kendő – szintén segíthet a figyelmet azokra a pontokra terelni, amiket szeretsz a magadon és szívesen kiemelsz.  

A divat tele van apró csapdákkal, de ha tudatosan válogatod össze a ruhatáradat, sokkal előnyösebb szetteket tudsz majd összerakni a mindennapokra. Kezdésnek épp elég lesz, ha ettől az 5 ruhadarabtól megszabadulsz, és helyettük megfogadod a mellékelt divattippeket, mert ezekkel egy nő sem tud mellényúlni. 

Így dobhatod fel egy mintás kendővel bármelyik hétköznapi outfited:

Olvass tovább, még több divattippért:

 

