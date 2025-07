5 stílustrükk a Riviéráról, amitől te is úgy nézel ki, mint egy párizsi ikon a tengerparti nyaraláson

A francia Riviéra nem arról szól, hogy mértéktelenül sokat költs divatra, hanem arról, hogy a megfelelő darabokat a megfelelő módon kombináld. Most elhoztuk azt az 5 legfontosabb stílustrükköt, amik segítségével úgy nézhetsz ki, mintha a csak Saint-Tropez kikötőjéből sétáltál volna le, és a tengerparton születtél volna.

Stílustippek a tengerpartra Fotó: evrymmnt / Shutterstock

Így néznek ki a francia nők a tengerparton

1. Az örök csíkos - felső, top, fürdőruha

A francia stílus egyik legismertebb darabja: a tengerészcsíkos felső (marinière). Ez egy olyan alapdarab, ami nem hiányozhat a francia nők gardróbjából -nemhogy nyáron, de egész évben sem! Egy magas derekú sorttal, fonott övvel és papuccsal kombinálva tökéletes naplementés vacsorához vagy egy délutáni séta közben.

2. A sikkes hanyagság: a "je ne sais quoi" titka - avagy a burzsuj bohém élet legjava

Az első és legfontosabb alapszabály, hogy semmit ne vigyél el a végletekig. Vagyis törekedj a természetességre, egyszerűségre, ahogyan Bordeaux-ban mondják ez a bobo életérzés: a burzsuj bohém stílus találkozása. Egy könnyű lenvászon ruha, egy szalmakalap, natúr smink és laza haj – mintha csak véletlenül lenne ilyen tökéletes az összhatás. A francia nők nem öltöznek ki a tengerpartra, hanem a természetes szépségre törekednek.

3. A kiegészítők kulcsszerepe

Egy jól megválasztott kendő, vintage napszemüveg, esetleg klasszikus kosártáska. Ezek azok a kiegészítők, amik igazi mediterrán hangulatot kölcsönöznek a szettednek. A tengerparti divat nem harsány, neon és túl szexi a Riviérán, hanem sokkal inkább nőies, finom és romantikus.

4. Alap színek, természetes anyagok

A stílustrükk másik legfontosabb eleme a színválasztás: fehér, bézs, világos, sötétkék, olíva. A természet ihlette árnyalatok dominálnak. A mesterséges anyagok helyett a len, pamut és vászon uralkodik, amik nemcsak kényelmesek, de stílusosak is a nyári hőségben.

5. Smink nélküli smink és szélfútta frizura

A francia nők híresek arról, hogy úgy sminkelnek, mintha nem is tennének semmit az arcukra. Nem arról van szó, hogy nem használnak kozmetikumokat Franciaországban, csak épp nem úgy, ahogy mások. BB krém, enyhe pirosító, egy kis szempillaspirál, és kész is a „nincs is rajtam smink” hatás. A haj pedig természetes, gyakran kócos, de mégis bájos. Ezek a francia elegancia legmeghatározóbb jelei.