10 évet is letagadhatsz, ha ezt viseled – stílustrükkök, amelyektől mindenki fiatalabbnak néz

Ahogy telik az idő, szinte kivétel nélkül mindenki ez elegánsabb, visszafogottabb, „korhoz illőbb” darabokat kezdi el választani. Pedig ez pont az ellenkező hatást éri el: fakó árnyalatok, túl óvatos szabások és a minták hiánya együttesen akár éveket adhatnak hozzá a megjelenésedhez, és szó szerint „eltűnhetsz” bennük. Ne félj kitűnni a tömegből, és ne félj a színektől, a mintáktól, hiszen a karakteres darabok fiatalítanak! Cikkünkben tuti stílustrükköket hoztunk, amelyekkel akár 10 évet is letagadhatsz a korodból!
A divat egyik legnagyobb trükkje, hogy megfelelő színekkel, mintákkal és karakteres darabokkal nemcsak kiemelheted az egyéniséged, hanem vizuálisan frissítheted, fiatalíthatod is a megjelenésed. A színek energiát, játékosságot és stílust sugároznak – pont azt, amit a fiatalság is képvisel.
A színek és minták energikusabb megjelenést kölcsönöznek, ezáltal sugárzóbbnak és frissebbnek tűnsz. A tompa, sötét színek viszont fáradttá, sápadttá tehetik az arcod, míg egy élénk pink, egy friss zöld vagy akár egy vadabb minta életet visz a szettedbe.
Tipp: Ha nem szeretsz túl sok színt egyszerre viselni, akkor kezd kicsiben: egy mintás blúz, esetleg egy élénk színű táska vagy cipő máris feldobja a megjelenésed.
A nagyobb virágminták, geometrikus formák vagy akár egy csíkos ruha is lehet elegáns, ha jól szabott, minőségi anyagból készült. Figyelj arra, hogy a minta olyan helyen legyen, ami optikailag kedvező az alakodra nézve: például a felsőtestre eső minták elterelik a figyelmet a derékról vagy csípőről.
Az élet túl rövid az unalmas szettekhez. Használd a divatot arra, hogy kiemeld azt, amit szeretsz magadon, és bátran mutasd meg a személyiséged! A megfelelő színek és minták éveket is fiatalíthatnak rajtad, hiszen a fiatalos megjelenés nem kor kérdése, hanem bátorságé és stílusé. A stílusod pedig általában a személyiséged kiterjesztése – ne hagyd, hogy a félelem a színektől beszorítson a szürkeségbe. A divat játék, és ebben a játékban a színek és minták a legütősebb lapjaid. Egy-egy jól eltalált darabban az önbizalmad is szárnyalni fog. Figyelj ugyanakkor arra, hogy ne ess át a ló túloldalára se, ugyanis a túl sok szín és minta nevetség tárgyává is tehet. A kulcs, hogy eltaláld a vagányság és letisztultság közötti egyensúlyt.
