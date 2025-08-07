Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
10 évet is letagadhatsz, ha ezt viseled – stílustrükkök, amelyektől mindenki fiatalabbnak néz

2025. augusztus 07.
Sokan úgy gondolják, hogy egy bizonyos kor felett már csak visszafogott, sötét színekben, egyszerű szabású ruhákban „szabad” megjelenni. Pedig ez óriási tévhit! Az olyan stílustrükkök, mint a karakteres minták, vidám színek és élénk árnyalatok alkalmazása nemcsak feldobják az öltözéket, de fiatalítanak is. A legstílusosabb 50 feletti nők – például Helen Mirren vagy Andie MacDowell – bátran játszanak a színekkel.
Ahogy telik az idő, szinte kivétel nélkül mindenki ez elegánsabb, visszafogottabb, „korhoz illőbb” darabokat kezdi el választani. Pedig ez pont az ellenkező hatást éri el: fakó árnyalatok, túl óvatos szabások és a minták hiánya együttesen akár éveket adhatnak hozzá a megjelenésedhez, és szó szerint „eltűnhetsz” bennük. Ne félj kitűnni a tömegből, és ne félj a színektől, a mintáktól, hiszen a karakteres darabok fiatalítanak! Cikkünkben tuti stílustrükköket hoztunk, amelyekkel akár 10 évet is letagadhatsz a korodból!

Stílustrükköket alkalmazó divatos idős nő egy puffon
Tuti stílustrükköket hoztunk, amelyekkel akár 10 évet is letagadhatsz a korodból.
Fotó: Anna Zhuk /  Shutterstock 

A divat egyik legnagyobb trükkje, hogy megfelelő színekkel, mintákkal és karakteres darabokkal nemcsak kiemelheted az egyéniséged, hanem vizuálisan frissítheted, fiatalíthatod is a megjelenésed. A színek energiát, játékosságot és stílust sugároznak – pont azt, amit a fiatalság is képvisel. 

Stílustrükkök, amelyek fiatalító hatással bírnak

Miért fiatalítanak a karakteres darabok?

A színek és minták energikusabb megjelenést kölcsönöznek, ezáltal sugárzóbbnak és frissebbnek tűnsz. A tompa, sötét színek viszont fáradttá, sápadttá tehetik az arcod, míg egy élénk pink, egy friss zöld vagy akár egy vadabb minta életet visz a szettedbe.

Tipp: Ha nem szeretsz túl sok színt egyszerre viselni, akkor kezd kicsiben: egy mintás blúz, esetleg egy élénk színű táska vagy cipő máris feldobja a megjelenésed. 

Milyen színeket válassz?

  • Korall, pink, narancs – meleg tónusok, amelyek ragyogást adnak az arcnak.
  • Királykék, zöld, türkiz – mélyebb, mégis fiatalos színek.
  • Fehér – friss és tiszta hatású, nyáron különösen fiatalít.

Ne félj a mintáktól sem!

A nagyobb virágminták, geometrikus formák vagy akár egy csíkos ruha is lehet elegáns, ha jól szabott, minőségi anyagból készült. Figyelj arra, hogy a minta olyan helyen legyen, ami optikailag kedvező az alakodra nézve: például a felsőtestre eső minták elterelik a figyelmet a derékról vagy csípőről.

Az élet túl rövid az unalmas szettekhez. Használd a divatot arra, hogy kiemeld azt, amit szeretsz magadon, és bátran mutasd meg a személyiséged! A megfelelő színek és minták éveket is fiatalíthatnak rajtad, hiszen a fiatalos megjelenés nem kor kérdése, hanem bátorságé és stílusé. A stílusod pedig általában a személyiséged kiterjesztése – ne hagyd, hogy a félelem a színektől beszorítson a szürkeségbe. A divat játék, és ebben a játékban a színek és minták a legütősebb lapjaid. Egy-egy jól eltalált darabban az önbizalmad is szárnyalni fog. Figyelj ugyanakkor arra, hogy ne ess át a ló túloldalára se, ugyanis a túl sok szín és minta nevetség tárgyává is tehet. A kulcs, hogy eltaláld a vagányság és letisztultság közötti egyensúlyt.

 

