Ezt az 5 divattippet imádni fogod, ha kerekded alkatod van

Kerekded alkatod van? Megmutatjuk, hogyan öltözz úgy, hogy kiemeld a legjobb vonásaidat – anélkül, hogy bármit is rejtegetnél!

Stílustippek kerekded alkatra. Fotó: T.Den_Team / Shutterstock

Te is unod a sablonokat?

A „karcsúsító szabás” mantra és az alakformáló „kényszerzubbonyok” már-már önálló életet élnek a divattanácsok világában. Na de hol vannak azok az ötletek, amik valóban friss szemléletet hoznak? A szokásos divattippek helyett, most hoztunk pár játékos, vagány stílusfogást, amik tényleg hatásosak kerekded alkatú nőknek (is).

5 divattipp, amit imádni fogsz, ha kerekded alkatod van!

1. Újra divat a mellény – és te kihasználhatod, mert rajtad szuperül mutat

A mellény már nem csak az unalmas irodai hétköznapok uniformja. Ideje újragondolni a szerepét! Egy jól szabott, hosszított mellény tökéletes rétegezős darab, ami struktúrát ad a szettednek, de nem takar el.

Próbáld ki!

Függőleges vonalat visz a szettbe, ami optikailag megnyújt

Ráveheted akár egy ujjatlan topra is – a karod szabadon marad, de a törzsed kap egy keretet

Egy egyszerű farmer + sportcipő kombóval is működik (a lezser elegancia a virágkorát éli jelenleg, mert szinte bármilyen alkalomra bevethető)

2. Statement ujj – nem kell állandóan a derékfókuszhoz ragaszkodni

Felejtsd el a derékhangsúlyt, ha nem a te világod. A látványos, strukturált, extra ujjak új dimenziót adnak egy szimpla outfitnek is – úgy, hogy közben arányossá teszik a vonalaidat.

Mit válassz?

Puffos ujjat, de nem a klasszikus romantikus stílusban, hanem mondjuk egy vagány anyaggal (pl. farmer, vászon)

Harangujjú felsőt: könnyeddé, légiessé teszi a megjelenésed

Nem kell elterelni a figyelmet, vagy elbújni az unalmas darabok mögé. Válassz előnyös, de különleges darabokat, amik játékossá varázsolják a stílusodat!

3. Köpenyruha

Ha valaha próbáltál már olyan ruhát találni, ami nem tapad rád, de nem is egy zsák, akkor a köpenyruha (capedress) neked való lesz! Nemcsak extrán különleges és elegáns is egyben, de egy olyan forma is, ami szuperül mutat egy kerekdedebb alkaton.

Nem simul rá a hasra, csípőre – de nem is bújtatja el az alakodat

Erőt és magabiztosságot sugároz anélkül, hogy ripacskodó lenne

Ha egy fontos eseményre készülsz, és unod a „biztonsági” ruhákat; ez a tökéletes választás!