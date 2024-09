New Yorkban neves vendégekkel születésnapozott a 20 éves Nanushka

A bemutató olyan híres nemzetközi vendégeket vonzott, akik az első sorból tekintették meg az új kollekciót. Köztük volt a skót színész és énekes Thomas Doherty és az amerikai színésznő Larsen Thompson is.

Fotó: Peter Zwolinski/BFA.com

Ezenkívül Sarah Lysander, Zack Lugo, Richard Biedul és Tanner Reese is örömmel vettek részt a bemutatón.

Fotó: Peter Zwolinski/BFA.com

A tavasz/nyár 2025 kollekció a papír kézművességből merített ihletet, újragondolta a különböző textúrákat és technikákat. A nyers papírt, új, kifinomult szövetekké és ruhadarabokká alakította. Hangsúlyozva az emberi kapcsolatok és érintésnek fontosságát, miközben a magyar divatmárka a Nanushka, a magyar kultúra gazdag örökségét viszi előre. Egy olyan világban, amely túlstimulál és tartalommal túláradó – de a Nanushka mégis inkább a minimalizmusban találja meg a békét, csendes teret kínálva az elmélkedéshez. A közönséget arra ösztönzi, hogy álljon meg legalább néhány pillanatra és idézze fel a múltat, ölelje át a jelent, és fordítsa a lapot a jövő felé.

Fotó: Nanushka

Nanushka: Múlt, jelen és jövő

A Nanushka születésnapi üzenete is ez volt, múlt, jelen és jövő, melyet mindenhol a papír hangulata lengett körül. Így nem véletlenül kapta a bemutató a "Papír" címet. Az ünnepi pillanatokat emelte még, hogy ezen a New York-i eseményen mutatták be a magyar divatmárka, a Nanushka első kézitáskáját, a Sandit is, mely az SS25 kollekció részeként mutatkozott be.

Fotó: Nanushka A Nanushka első kézitáskája, a Sandi is bemutatásra került

20.000 darab újrahasznosított papírcetli lógott a mennyezetről a Nanushka jellegzetes “moonbeam” színű szőnyeggel borított kifutója felett hosszában. A papírcetlik a Nanushka 20 éves történetének képeit, jegyzeteit és archív pillanatait elevenítettek fel. A modellek a papírcetlik alatt sétálva mutatták be az új kollekciót, és egy-egy kellemes benyomást hagytak a nézőkben maguk után, amelyek a múltat jelképezték, és a jelen pillanathoz vezettek.



Fotó: Nanushka

Az fantasztikus hangulatú bemutató után a Nanushka cég megálmodója és tervezője, Sándor Szandra kisfiával a karjaiban köszönte meg a nézőknek, hogy tiszteletüket tették a New York-i divatbemutatón.