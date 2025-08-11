AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Stílusosan a strandon is – Sikkes és nőies darabok, amelyek 50 felett mutatnak a legjobban

stílusos
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 12:30
Fanny Magazindivatos50 felett
Beülnél a strandbüfébe egy lángosra, esetleg meginnál egy hűsítő italt egy elegánsabb tengerparti bárba? A stranddivat 50 felett is lehet izgalmas, színes, egyszerre elegáns és kényelmes, és olyan, amiben nem érzed magad alulöltözöttnek. Segítünk a választásban!

A stílusos stranddivat 50 felett nem csak a jól megválasztott, remek fazonú fürdőruhán múlik – legalább annyira fontos az is, mit viselsz felette. Ha csak a napágyból ugrasz fel egy frissítő limonádéért, vagy beülnél a barátokkal, gyerkőcökkel egy elegánsabb étterembe, olyan darabokra  lesz szükségünk, amelyek egyszerre lazák, csinosak, stílusosak, ráadásul emellett praktikusak is, hiszen a vízparti forróságban megkönnyebbülés ilyen lenge szépségeket magadra kapni.

stranddivat 50 felett
50 felett is divatosan: a legnőiesebb darabok, amiket vízparton viselhetsz
Fotó: Caterina Trimarchi /  Shutterstock 

50 felett is stílusosan a vízparton

A lenge strandruhák, tunikák, szellős vászoningek, vagy épp az idén oly stílusos kaftánok nemcsak ott takarnak, ahol kell, hanem képesek koronázni a nyári outfitedet és feldobni, még a legegyszerűbb fürdőruhát is. Ráadásul egy jól megválasztott darab nemcsak a vízparton, de a nyaralás alatti vízparti sétákhoz, városnézéshez is tökéletes választás lehet. Eben a cikkben összegyűjtöttem számodra az idei nyár legtrendibb darabjait, amikkel garantáltan magabiztosan és divatosan érezheted magad a strandon, tengerparton és azon túl is!

Maximális kényelem 50 felett is

A kedvenc maxiruhád egyből elegánssá varázsolja a megjelenésedet. Válassz idén nyárra könnyed anyagú vagy horgolt darabokat. Ezek nemcsak kényelmesek a nagy melegben, de finoman követik az alakot, így előnyösen emelik ki a nőies vonalaidat is. Ráadásul egy stílusos szalmakalappal vagy széles, fonott övvel kombinálva pillanatok alatt tökéletes vízparti szettet varázsolhatsz belőlük.

  • Fürdőruha, Tezenis
Fürdőruha, Tezenis
Fürdőruha, Tezenis; Ára: 8.990 Ft
  • Horgolt maxiruha, Bonprix
Horgolt maxiruha, Bonprix
Horgolt maxiruha, Bonprix; Ára: 4.299 Ft
  • Fülbevaló Mango
Fülbevaló Mango
Fülbevaló Mango; Ára: .5995 Ft
  • Kosártáska, Guess
Kosártáska, Guess
Kosártáska Guess; Ára: 15.920 Ft 
Forrás: zalando.hu
  • Papucs, Deichmann
Papucs, Deichmann; Ára: 9.990 Ft
Papucs, Deichmann; Ára: 9.990 Ft

Praktikus pareó, a tradicionális nőiesség

Nem véletlen, hogy a strandkendők és pareók ennyire közkedveltek, hiszen ezeket valóban elég csak magadra kötni, és már indulhatsz is a frissítőkért! Könnyűek, légiesek és pillanatok alatt nőies sziluettet varázsolnak, még akkor is, ha épp csak kiléptél a vízből. Ráadásul sokféleképpen viselhetők – szoknyaként, ruhaként vagy vállra terítve –, így mindig más-más hangulatot adnak a megjelenésednek.

  • Fürdőruha, Primark
Fürdőruha, Primark
Fürdőruha, Primark; Ára: 6.000 Ft
  • Muszlin strandkendő C&A
Muszlin strandkendő, C&A
Muszlin strandkendő, C&A; Ára: 5.995 Ft
  • Pántos saru Mango, 13 995 Ft
Pántos saru Mango
Pántos saru Mango; Ára: 13.995 Ft
  • Fonott táska, Stradivarius
Fonott táska, Stradivarius
Fonott táska, Stradivarius; Ára: 12 995 Ft

Nadrágos megoldás, ami nem megy ki a divatból

Amennyiben inkább a lábaidat rejtenénk el, akkor egy hosszú nadrág telitalálat lehet a vízpartra! A horgolt darabok jól szellőznek, és egy egyszerű bikinifelsővel is jól mutatnak. Válassz világos árnyalatot vagy természetes tónusokat, amelyek remekül passzolnak a nyárhoz és kiemelik a napbarnított bőrödet. Egy lapos saruval és szalmatáskával pedig igazán kifinomult, mégis kényelmes strandos outfitet állíthatsz össze.

  • Bikini szett, Shiwi
Bikini szett, Shiwi
Bikini szett Shiwi; Ára: 16.995 Ft
Forrás: aboutyou.hu
  • Kötött nadrág, Zara
Kötött nadrág, Zara
Kötött nadrág, Zara; Ára: 8.995 Ft
  • Kötött felső, Zara
Kötött felső Zara
Kötött felső Zara; Ára: 7.995 Ft
  • Fonott táska, Parfois
Fonott táska Parfois
Fonott táska Parfois; Ára: 18.995 Ft

 

Sikkesen sortban, ha megmutatnád formás lábaidat

A szezon legnagyobb kedvencei a lenge anyagú sortok egy hozzájuk passzoló felsőrésszel vagy fehér pólóval. Ezeket szettben, de akár külön-külön is viselheted. A könnyű pamutból vagy muszlinból készült darabok ideálisak a forró nyári napokra, hiszen nem tapadnak a bőrödhöz, és szabadon hagyják lélegezni a tested. Egy napszemüveggel, szalmakalappal és fonott táskával kiegészítve pedig tökéletesen sikkes strandos összeállítást alkotnak rajtad.

  • Bordázott fürdőruha, COS/H&M
Bordázott fürdőruha, H&M
Bordázott fürdőruha COS/H&M; Ára: 24.000 Ft
  • Blúz, C&A
Blúz, C&A
Blúz, C&A; Ára: 7.495 Ft
  • Sort, C&A
Sort, C&A
Sort, C&A; Ára: 9.495 Ft
  • Strandtáska, C&A
Strandtáska, C&A
Strandtáska, C&A; Ára: 13.995 Ft
  • Klumpa Crocs, Deichmann
Klumpa Crocs, Deichmann
Klumpa Crocs/Deichmann; Ára: 13.990 Ft

Tuti a tunika, ha fontos a kényelem

Ha egy igazán egyszerű megoldásra vágysz, akkor válassz nyárra a fürdőruhád fölé egy könnyed tunikát. A bő szabású darabok azért is előnyösek, mert biztosan nem tapadnak rád, még a legnagyobb melegben sem. Ráadásul sokféle fazonban és színben elérhetők, így mindenki megtalálhatja a saját stílusához illőt. Egy jól megválasztott tunika nemcsak praktikus, de önmagában is csinos nyári öltözék lehet, akár fürdőruha fölé, akár városi sétákhoz.

  • Mintás tunika Parfois, 8995 Ft
Mintás tunika, Parfois; Ára: 8.995 Ft
Mintás tunika, Parfois; Ára: 8.995 Ft
  • Masnis fürdőruha, H&M
Masnis fürdőruha, H&M
Masnis fürdőruha, H&M; Ára: 9.995 Ft
  • Táska, Parfois
Táska, Parfois
Táska, Parfois; Ára: 6.995 Ft
  • Papucs, Bershka
Papucs, Bershka
Papucs, Bershka; Ára: 10.995 Ft
  • Legyező, H&M
Legyező, H&M
Legyező, H&M; Ára: 2.995 Ft

Üzletlista: aboutyou.hu; bershka.com/hu; bonprix.hu; c-and-a.com; ccc.eu/hu; deichmann.hu; eu.puma.com/hu; fiok.net; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com; tezenis.com/hu; zalando.hu; zara.com. 
Összeállította: Schreiter Lilla

További divat tippekért kattints erre a videóra:

