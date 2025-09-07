Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Ettől a hozzávalótól ellenállhatatlan a banánkenyér

banánkenyér
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 10:45
Ha egy pofon egyszerű, kevés összetevős süteményt kellene mondanod, amelyet akár recept nélkül is össze tudsz állítani, akkor mit mondanál? Csak nem a banánkenyeret? Ez az édesség önmagában is finom, de van egy titkos, filléres hozzávaló, amelytől igazán szaftos és ellenállhatatlan lesz, ráadásul ugyanúgy diétás marad.
A banán nemcsak önmagában finom, hanem kenyérformájú süteményben is megállja a helyét – ezt nevezzük banánkenyérnek, amely több mint száz éve része a konyhaművészetnek. Bár ma leginkább sütőporral készítjük, a recept jóval a sütőpor megjelenése előtt is ismert volt. Már a 19. században írtak róla, például Eleanor Parkinson cukrász is megemlítette egy könyvében. A legízletesebb változat érett banánból készül, mivel az természetes édességet ad a tésztának, így kevés cukorral is kitűnő ízvilágot érhetünk el. Nem minden recept írja elő, de tejföl vagy görög joghurt hozzáadása különösen ajánlott, ha puha, omlós állagot szeretnénk.

sárga banánok, banánkenyér, recept
A banán nemcsak önmagában finom, hanem kenyérformájú süteményben is megállja a helyét. Fotó: vipvn /  Shutterstock 

A banánkenyér az egyik legkedveltebb egészséges sütemény, hiszen természetes édességét a banán adja, és liszt- vagy cukormentes változatban is könnyen elkészíthető. Most elárulunk egy apró, de annál hatásosabb trükköt: egy különleges hozzávalót, amely extra puhaságot és gazdag ízt ad a sütinek. Ez nem más, mint a fentebb említett görög joghurt, amelynek sűrű, krémes állaga és enyhe savanykássága tökéletesen kiegészíti a banán édességét, ráadásul egészséges fehérjeforrás is. 

Görög joghurtos banánkenyér

Hozzávalók (kb. 12 szelethez):

  • 3 érett banán
  • 2 tojás
  • 150 g teljes kiőrlésű liszt (vagy zabpehelyliszt)
  • 50 g eritrit vagy kókuszcukor
  • 1 teáskanál sütőpor
  • 1 teáskanál fahéj
  • 150 g görög joghurt (0% zsírtartalmú diétás verzióhoz)
  • 50 ml kókuszolaj vagy olívaolaj
  • Egy csipet só

Elkészítés:

  1. A sütőt melegítsd elő 180°C-ra. Egy kenyérformát bélelj ki sütőpapírral.
  2. A banánokat törd pépesre, majd keverd össze a tojásokkal, az édesítővel és a görög joghurttal.
  3. Add hozzá az olajat, majd szitáld bele a lisztet, sütőport, fahéjat és a csipet sót.
  4. Keverd simára a masszát, majd öntsd a formába.
  5. Süsd kb. 40–45 percig, amíg aranybarna nem lesz, és a beleszúrt tű tisztán kijön.
  6. Hagyd hűlni, majd szeleteld fel.

Bors tipp:

Adhatsz a tésztához apróra vágott diót, étcsokoládé darabokat vagy áfonyát. A görög joghurt pedig nemcsak puhítja majd a tésztát, hanem a banánkenyér sokáig friss is marad tőle. 

Az alábbi videóban megtekinthető a görög joghurtos banánkenyér receptje:

