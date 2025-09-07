Ettől a hozzávalótól ellenállhatatlan a banánkenyér

A banán nemcsak önmagában finom, hanem kenyérformájú süteményben is megállja a helyét – ezt nevezzük banánkenyérnek, amely több mint száz éve része a konyhaművészetnek. Bár ma leginkább sütőporral készítjük, a recept jóval a sütőpor megjelenése előtt is ismert volt. Már a 19. században írtak róla, például Eleanor Parkinson cukrász is megemlítette egy könyvében. A legízletesebb változat érett banánból készül, mivel az természetes édességet ad a tésztának, így kevés cukorral is kitűnő ízvilágot érhetünk el. Nem minden recept írja elő, de tejföl vagy görög joghurt hozzáadása különösen ajánlott, ha puha, omlós állagot szeretnénk.
A banánkenyér az egyik legkedveltebb egészséges sütemény, hiszen természetes édességét a banán adja, és liszt- vagy cukormentes változatban is könnyen elkészíthető. Most elárulunk egy apró, de annál hatásosabb trükköt: egy különleges hozzávalót, amely extra puhaságot és gazdag ízt ad a sütinek. Ez nem más, mint a fentebb említett görög joghurt, amelynek sűrű, krémes állaga és enyhe savanykássága tökéletesen kiegészíti a banán édességét, ráadásul egészséges fehérjeforrás is.
Hozzávalók (kb. 12 szelethez):
Elkészítés:
Bors tipp:
Adhatsz a tésztához apróra vágott diót, étcsokoládé darabokat vagy áfonyát. A görög joghurt pedig nemcsak puhítja majd a tésztát, hanem a banánkenyér sokáig friss is marad tőle.
Az alábbi videóban megtekinthető a görög joghurtos banánkenyér receptje:
