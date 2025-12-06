Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Amikor a gyomor jelzi, hogy baj van: így ismerd fel a gyomorfekélyt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 19:15
A gyomorfekély sokszor alattomosan kezdődik: eleinte csak égő érzés, enyhe fájdalom vagy megmagyarázhatatlan teltségérzet jelentkezik. Szakértők szerint azonban időben felismerve a gyomorfekély jól kezelhető, és életmóddal is sokat tehetünk a gyógyulásért.
  • A gyomorfekélyt, vagyis a gyomor nyálkahártyáján kialakuló nyílt sebet legtöbbször a Helicobacter pylori nevű baktérium okozza.
  • A gyomorfekély tünetei közé tartozik a hasi fájdalom, puffadás, hányinger.
  • A pontos diagnózis gyomortükrözéssel állítható fel.
  • Időben felismerve a gyomorfekély gyógyszerekkel és életmódbeli változtatásokkal kezelhető.
  • Súlyosabb esetben sürgősségi beavatkozásra lehet szükség.
  • A gyomorfekély kiújulásának megelőzéséhez fontos az életmódváltás, egyebek mellett gyomorbarát étrend bevezetése.

A gyomorfekély a gyomor vagy a nyombél nyálkahártyáján kialakuló nyílt seb, amelyet legtöbbször a Helicobacter pylori nevű baktérium vagy a túlzott gyulladáscsökkentő-használat okoz. A gyomor savtermelése és a nyálkahártya védekezőrétegének gyengülése együtt eredményezi, hogy a gyomor saját savja károsítja a szöveteket. A gyomorfekély nemcsak fájdalmas, hanem kezelés nélkül súlyos szövődményekhez is vezethet, ezért fontos a jelek mielőbbi felismerése.

Gyomorfekély miatt a hasát fájlaló nő
A gyomorfekély egyik gyakori tünete az égő érzés és hasi fájdalom.
Fotó: New Africa / Shutterstock 

Milyen tünetek utalhatnak gyomorfekélyre és mi állhat a háttérben?

Dr. Schmidt Erika gasztroenterológus szerint „a betegek gyakran csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor a fájdalom már mindennapossá válik, pedig a fekély kialakulása jóval korábban elkezdődik”. A gyomorfekély tünetei kezdetben enyhék, és könnyen összetéveszthetők egyszerű gyomorégéssel. A leggyakoribb panasz az étkezés utáni vagy éhgyomorra jelentkező égető, szúró fájdalom. Emellett gyakran tapasztalható puffadás, hányinger, étvágytalanság vagy teltségérzet. Ha a fekély a nyombélben található, a fájdalom sokszor éjszaka erősödik.

A betegség hátterében leggyakrabban a Helicobacter pylori fertőzés, a stresszes életmód, valamint a tartós fájdalomcsillapító-használat áll, de ezek ma már nem tekinthetők ritkaságnak. Ahogy a szakorvos fogalmaz: „A fekély nem a nagyszülők betegsége. Sokszor olyan, aktív életet élő pácienseknél is kimutatjuk, akik nem gondolnák, hogy érintettek lehetnek.”

Ha valaki fekete székletet, hányást vagy vérzést tapasztal, az sürgősségi ellátást igényel, mert ezek a súlyosbodás jelei lehetnek. A gyomorfekély időben felismerve azonban jól kezelhető, és a legtöbb beteg teljesen felgyógyul.

Hogyan kezelhető a gyomorfekély és milyen szerepe van a baktériumok kimutatásának?

A gyomorfekély kezelése több lépésből áll. Ha a háttérben Helicobacter pylori fertőzés áll, antibiotikumos kúrára van szükség. Ez általában kétféle antibiotikumot és egy savcsökkentő gyógyszert tartalmaz, amely több héten át tartó kezeléssel szünteti meg a fertőzést.

A savtermelést csökkentő gyógyszerek – például a protonpumpa-gátlók – segítik a nyálkahártya gyógyulását és enyhítik a fájdalmat. A szakértők szerint a fekély 4–8 hét alatt jelentősen javul, ha a kezelést következetesen alkalmazzák.

Fontos az életmódbeli változtatás is. A dohányzás lassítja a gyógyulást, ezért ajánlott teljesen elhagyni. Az alkoholfogyasztás irritálja a gyomrot, így a kezelés ideje alatt kerülendő. A stresszkezelés – például relaxáció, séta vagy légzőgyakorlatok – szintén nagy szerepet játszik, mert a tartós stressz fokozza a savtermelődést és késlelteti a regenerációt.

Miért elengedhetetlen az endoszkópos vizsgálat?

A gyomorfekély diagnosztizálásának legbiztonságosabb módja az endoszkópia. Ez a vizsgálat ma már gyors, kíméletes, és szükség esetén altatásban is elvégezhető. Nemcsak a fekély pontos helyét és állapotát mutatja ki, hanem abban is segít, hogy feltárható legyen a probléma hátterében álló ok.

Dr. Schmidt Erika kiemeli, hogy az endoszkópia azért is döntő jelentőségű, mert „a daganatos folyamatok is okozhatnak fekélyt. Ezt időben felismerve van esélye a betegnek a megfelelő betegutakon keresztül a gyógyulásra”. Ezért a kontrollvizsgálatok szerepe is kiemelkedően fontos. A szakorvos szerint míg a nyombélfekély esetében általában nincs szükség rendszeres endoszkópos kontrollra (kivéve az úgynevezett óriás fekélyeket), addig a gyomorfekély minden esetben ellenőrzést igényel a gyomorrák megelőzése miatt.

Mit tehetünk a kiújulás ellen és hogyan támogatható a gyomor természetes védelme?

A gyomorfekély kiújulásának megelőzéséhez fontos a hosszú távú odafigyelés. A savtermelést fokozó ételek – például erős fűszerek, zsíros fogások, csokoládé vagy kávé – sokaknál panaszt okoznak, ezért érdemes egyénre szabva figyelni, mi vált ki kellemetlenséget. A rendszeres, kisebb étkezések támogatják a gyomor működését, és csökkentik a túlzott savképződés esélyét. A probiotikumok segíthetnek fenntartani az egészséges bélflórát, amely a gyomor védelmében is szerepet játszik. A gyulladáscsökkentők használatát csak indokolt esetben, orvosi javaslatra érdemes folytatni, és ha valaki tartósan ilyen gyógyszert szed, akkor savvédő készítmény is ajánlott mellé.

A gyomorfekélyt komolyan kell venni, de nem kell tőle megijedni. A legfontosabb, hogy időben kérjünk kivizsgálást, így a gyógyulás szinte minden esetben elérhető

– szögezte le dr. Schmidt Erika.

