Amikor a gyomor jelzi, hogy baj van: így ismerd fel a gyomorfekélyt

A gyomorfekélyt, vagyis a gyomor nyálkahártyáján kialakuló nyílt sebet legtöbbször a Helicobacter pylori nevű baktérium okozza.

A gyomorfekély tünetei közé tartozik a hasi fájdalom, puffadás, hányinger.

A pontos diagnózis gyomortükrözéssel állítható fel.

Időben felismerve a gyomorfekély gyógyszerekkel és életmódbeli változtatásokkal kezelhető.

Súlyosabb esetben sürgősségi beavatkozásra lehet szükség.

A gyomorfekély kiújulásának megelőzéséhez fontos az életmódváltás, egyebek mellett gyomorbarát étrend bevezetése.

A gyomorfekély a gyomor vagy a nyombél nyálkahártyáján kialakuló nyílt seb, amelyet legtöbbször a Helicobacter pylori nevű baktérium vagy a túlzott gyulladáscsökkentő-használat okoz. A gyomor savtermelése és a nyálkahártya védekezőrétegének gyengülése együtt eredményezi, hogy a gyomor saját savja károsítja a szöveteket. A gyomorfekély nemcsak fájdalmas, hanem kezelés nélkül súlyos szövődményekhez is vezethet, ezért fontos a jelek mielőbbi felismerése.

A gyomorfekély egyik gyakori tünete az égő érzés és hasi fájdalom.

Fotó: New Africa / Shutterstock

Milyen tünetek utalhatnak gyomorfekélyre és mi állhat a háttérben?

Dr. Schmidt Erika gasztroenterológus szerint „a betegek gyakran csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor a fájdalom már mindennapossá válik, pedig a fekély kialakulása jóval korábban elkezdődik”. A gyomorfekély tünetei kezdetben enyhék, és könnyen összetéveszthetők egyszerű gyomorégéssel. A leggyakoribb panasz az étkezés utáni vagy éhgyomorra jelentkező égető, szúró fájdalom. Emellett gyakran tapasztalható puffadás, hányinger, étvágytalanság vagy teltségérzet. Ha a fekély a nyombélben található, a fájdalom sokszor éjszaka erősödik.

A betegség hátterében leggyakrabban a Helicobacter pylori fertőzés, a stresszes életmód, valamint a tartós fájdalomcsillapító-használat áll, de ezek ma már nem tekinthetők ritkaságnak. Ahogy a szakorvos fogalmaz: „A fekély nem a nagyszülők betegsége. Sokszor olyan, aktív életet élő pácienseknél is kimutatjuk, akik nem gondolnák, hogy érintettek lehetnek.”

Ha valaki fekete székletet, hányást vagy vérzést tapasztal, az sürgősségi ellátást igényel, mert ezek a súlyosbodás jelei lehetnek. A gyomorfekély időben felismerve azonban jól kezelhető, és a legtöbb beteg teljesen felgyógyul.