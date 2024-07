Ezt rontod el, ha fogyni akarsz, de nem indulnak meg a kilók!

A szakértők feltárták azokat a buktatókat, amelyek a súlygyarapodástól a sérülésekig sok mindenhez vezethetnek, de fogyáshoz biztosan nem. Az egyik leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek, az étkezések kihagyása. Mivel ez rendkívüli éhséghez vezethet, az emberek hajlamosak a következő étkezés során sokkal többet enni, és több nassolnivalót is fogyasztanak a nap folyamán. Az étkezések kihagyása továbbá lassítja az anyagcserét - írja a Mirror. A túlzásba vitt edzés sem jó: gyorsan kiégéshez és sérülésekhez vezethet. Bár a sport fontos része az egészséges életmódnak és a diétának, a mértékletesség itt is fontos. Aki túl sokat edz, annál megemelkedik a kortizolszint, így stresszesebbnek érzi magát, ami megnehezíti a zsírégetést.

Nem csak a kilók számítanak! (Fotó: Pixabay)

A közösségi média térnyerése nyomán megnőtt a gyorsan ható diéták népszerűsége, annak ellenére, hogy a bizonyítékok azt sugallják, ezek egyszerre fenntarthatatlanok és egészségtelenek. Ha valaki hirtelen túl keveset eszik, ahhoz úgy alkalmazkodik a szervezet, hogy hosszabb ideig tárolja és lassabb ütemben égeti el a kalóriát.

A kardió edzésen kívül, amely gyakran kapcsolódik a fogyáshoz, a szakértők azt javasolják, hogy a súlyemelést is építsük be a fitneszprogramba. Ha ez megtörtént, érdemes a mérlegen kívül mérőszalagokra és a régi ruhák próbálgatására is hagyatkozni, mert bár a súlyzós edzések csökkentik a testzsírt, sűrűbb izomtömeget építenek, így a mérlegen magasabb szám is feltűnhet.