„Úgy döntöttünk már pár hete, hogy szétmegyünk” – válik a magyar énekesnő

Nagyváradi Nelli színésznő, énekesnő, énektanár, life coach és médiaszemélyiség, aki pályafutása során számos területen kipróbálta magát. Több zenekarban is szerepelt, köztük a Hot Lips nevű lánybandában, amely a Megasztárban is megmérettette magát. 2014-ben az Éjjel-nappal Budapest című sorozatban Karola szerepét alakította, amely szerepe miatt szélesebb közönség ismerte meg őt. A magyar sorozatsztár 2011-ben megalapította a Noa Énekstúdiót, amely azóta is az egyik legismertebb énekiskola Magyarországon.
A magyar énekesnő korábban már volt férjnél, jelenlegi párja, Tóth Barna pedig már évek óta a férje, a követői pedig imádják a párosukat. Ezért is érte őket hideg zuhanyként a bejelentés, miszerint elválnak. Árulkodó jel volt, hogy már jó ideje nem posztolt Nagyváradi Nelli közös képet fiatalabb párjával, ezért többen is arra gyanakodtak, hogy valami nincs rendben, sőt, a megcsalás is felmerült egyesekben, ám a hírt a YouTube csatornáján oszlatta el.
Ez most egy őszinte vallomásos videó lesz. El kell mondanom azt, hogy mi történt, mert úgy látom, hogy itt az emberek nagyon szeretnek belemászni mások életébe. Elhiszem, hogy ezt nagyon sokan jó szándékból teszik, de nem úgy jön le. Barna és én el fogunk válni. Ez egy közös megállapodás. Úgy döntöttünk, hogy nem maradunk tovább együtt. Ez azért van, mert megegyeztünk, már régóta nem úgy működött a házasságunk, ahogyan egy házasságnak kell működnie. Mi szeretettel és békességgel kezdtük ezt a kapcsolatot és ugyanígy szeretettel és békességgel fogjuk befejezni
– kezdte a videóban.
Mind a kettőnknek van már saját élete, nem kell kombinálni, hogy kinek milyen párkapcsolata van. Nem azért lett vége, mert valamelyikünknek párkapcsolata lett. Azért lett vége, mert így döntöttünk. Innentől kezdve se nekem nincs közöm az ő életéhez, se neki nincs köze az én életemhez. Gondolom, hogy most nagyon sokan firtatni fogjátok azt, hogy együtt lakunk-e még vagy sem, ez a magánéletünk, majd mi meg fogjuk oldani. Azért szerettem volna erről nyíltan beszélni, mert naponta kapok üzenetet arról, hogy itt-ott látták a Barnát, ő is kap üzeneteket, hogy engem hol láttak. Kérdezik, hogy miért nem követjük már egymást az Instagramon. Mivel úgy döntöttünk már pár hete, lassan egy hónapja, hogy szétmegyünk, – egyébként nincs harag bennünk, sőt, tök jóban vagyunk, mindennap beszélünk – nem akarjuk tudni, hogy mit csinál a másik. Úgy gondoljuk, hogy emberként fontosak vagyunk egymásnak, és nem akarjuk látni, hogyha valakinek úgy alakul az élete, akkor az a másiknak fájdalmas lehet. Ez a saját érdekünkben van így. Az idő múlásával biztosan változni fog majd ez, akkor visszakövetjük egymást. Biztos őt is, és engem is fogtok látni másokkal, hiszen nem vagyunk együtt. Nem azért lett vége, mert valakinek új párkapcsolata lett volna
– magyarázta.
Kérlek szépen titeket, hogy ne írjatok nekem és neki sem! Erre nincs szükség, hiszen nem akarjuk tudni, hogy a másik hol van, mit csinál. Csinálja és legyen boldog! Mi mind a ketten azt kívánjuk a másiknak, hogy legyen boldog! Ez nem arról szól, hogy ujjal mutogatunk és fúrjuk egymást. Szeretném kérni azt is, hogy ne firtassuk tovább ezt a témát! Egyikünk sem volt boldog, akkor leszünk boldogok, ha nem leszünk együtt! Tök jó szerintem, hogy egy ilyen döntést meg lehet hozni anélkül, hogy mocskolódás, sárdobálás legyen. Sok ember gondol majd erről valamit, de nem kell! Így van ez jól! Tudom, hogy ez sok embernek fura, mert várják az intrikát, de a valóságban nem mindig van ez így, nem kell keresni az okokat, miérteket. Mi jó barátok vagyunk, de nem jó házastársak. A barátság viszont nem elég egy házassághoz. Én nagyon szeretem őt és azt kívánom, hogy boldog legyen, és biztos vagyok benne, hogy ő is azt szeretné, hogy boldog legyek. Nem vagyok szomorú, ő sem szomorú. Nem kell mindig a rosszat keresni
– zárta.
