„Úgy döntöttünk már pár hete, hogy szétmegyünk” – válik a magyar énekesnő

Kérlek szépen titeket, hogy ne írjatok nekem és neki sem! Erre nincs szükség, hiszen nem akarjuk tudni, hogy a másik hol van, mit csinál. Csinálja és legyen boldog! Mi mind a ketten azt kívánjuk a másiknak, hogy legyen boldog! Ez nem arról szól, hogy ujjal mutogatunk és fúrjuk egymást. Szeretném kérni azt is, hogy ne firtassuk tovább ezt a témát! Egyikünk sem volt boldog, akkor leszünk boldogok, ha nem leszünk együtt! Tök jó szerintem, hogy egy ilyen döntést meg lehet hozni anélkül, hogy mocskolódás, sárdobálás legyen. Sok ember gondol majd erről valamit, de nem kell! Így van ez jól! Tudom, hogy ez sok embernek fura, mert várják az intrikát, de a valóságban nem mindig van ez így, nem kell keresni az okokat, miérteket. Mi jó barátok vagyunk, de nem jó házastársak. A barátság viszont nem elég egy házassághoz. Én nagyon szeretem őt és azt kívánom, hogy boldog legyen, és biztos vagyok benne, hogy ő is azt szeretné, hogy boldog legyek. Nem vagyok szomorú, ő sem szomorú. Nem kell mindig a rosszat keresni