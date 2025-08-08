Áll a bál a paksi zakó után, Bognár György kirúgását követelik a szurkolók

Az Eperjesen rendezett találkozón a Paks már az első félidő hajrájában kétgólos hátrányba került, majd a fordulás után alig negyedórával a harmadikat találatot is bekapta, innentől pedig a párharc sorsa lényegében eldőlt. A lefújás után a paksiak trénere, Bognár György nem keresett kifogásokat, nyíltan kimondta: a különbség nem túlzó.

Bognár György lemondását követelik a szurkolók Fotó: MTI /Czeglédi Zsolt

Bognár György a súlyos vereség után így nyilatkozott

„Az ellenfél jobban játszott nálunk, a játék képe alapján még a különbség sem túlzott. Gyorsabban, frissebben játszottak, veszélyesebbek voltak a kapura. Mi egy kicsit kényelmesebbek voltunk, lassabban játszottuk meg a labdákat, mint legutóbb”

– értékelte a mérkőzést az M1-nek a szakvezető, aki a visszavágót illetően már nem számol a továbbjutás reális esélyével. - írta az Origo.

Bognár azonban még így is kitűzött célokat:

„Ha a továbbjutásra nincs is esélyünk, feladatunk van. Nyilván hazai pályán nyernünk kell, még ha kiesünk, akkor is.”

Tóth Barnabás elismerte, hogy nem ők voltak a jobbak

„Jóval felkészültebbek voltak a mi játékunkra. Kockáztattunk, felvállaltuk a nyílt játékot, ők pedig kihasználták a hibáinkat. Sajnos nem tudtunk annyi labdát szerezni, mint szoktunk, mert jól hozták ki a labdát, emiatt volt csak két komoly lehetőségünk a meccsen.”

A szurkolók azonban nem voltak ennyire nyugodtak, tömegesen szólaltak fel, hogy Bognár György mondjon le. „Gyuri, ezek után mondd azt, hogy gyenge a Fradi”, „Mondj le, Gyuri”, „Ez már nem magyarázható, ebből elég volt” – sorjáztak a hozzászólások. Mások úgy vélték, a csapatnál nincs előrelépés, csak kifogáskeresés: „Ugyanaz a lassú, ötlettelen játék, mint mindig”. Akadt olyan is, aki kíméletlenül odaszúrt: „Nem az ellenfél volt jó, hanem mi voltunk tragikusak – és ez a te csapatod, Gyuri”.

A visszavágót augusztus 14-én csütörtökön 19 órától rendezik.