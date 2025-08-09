Gyászolnak a mentősök: Júlia és férje meghalt, a részeg sofőr túlélte

Brutális balesetben veszítette életét a 30 éves mentős, Szigeti Barbara Júlia és férje. A mentőknél dolgozó nő és kedvese személyautóval közlekedtek péntek (aug. 8.) este Soponya és Kisláng között, amikor a szemközti sávból áttért egy autó az ő sávjukba és nekik ütközött. A Bors információi szerint a vétkes sofőr ittas állapotban lehetett. A fiatal házaspár a helyszínen életét vesztette, míg a másik férfi túlélte a balesetet.

Mentős és férje halt bele a frontális balesetbe Fotó: Országos Mentőszolgálat

Sokkoló részletek derültek ki a péntek este, Soponyánál történt balesetről. A Bors információi szerint egy ittas sofőr áttért az ellenkező sávba, ám ott épp a 30 éves, mentősként dolgozó, Szigeti Barbara Júlia közlekedett, a férjével. Frontálisan ütköztek.

A Feol.hu értesülései szerint, a baleset a Kislángot Soponyával összekötő úton történt, amit 2024-ben újítottak fel. Mint írták, a Suzukiban utazó fiatal házaspár a helyszínen életét vesztette, míg a másik gépkocsi vezetője túlélte az ütközést.

A mentős kollégájuk elvesztéséről az Országos Mentőszolgálat közleményt adott ki:



Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét. Tegnap este közlekedési balesetben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében. Barbara az enyingi mentőállomás fiatal mentőtisztje volt, aki 2025. június 1-jén csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez. Nyitott, közvetlen személyisége miatt hamar az enyingi közösség megbecsült tagjává vált, rövid idő alatt szoros baráti kapcsolatokat alakított ki bajtársaival. Tragikus balesete nappalos szolgálatát követően történt. Őszinte részvétünk a családnak és Bajtársainknak! Szigeti Bajtársnőt az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti.



