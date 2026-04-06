Guardiola szexi lánya ellopta a showt Szoboszlaiéktól

Kivételesen az Etihad Stadion díszpáholyában, a legidősebb lánya, Maria Guardiola mellett ülve izgulta végig a Manchester City-Liverpool (4-0) FA Kupa-negyeddöntőt a hazaiak spanyol vezetőedzője.

Pep Guardiolát az összegyűlt sárga lapos figyelmezetései miatt tiltották el a kispadtól, és akármilyen fölényes győzelmet is aratott a csapata Szoboszlai Dominikék ellen, a tréner a lelátón is alig bírt magával.

Maria Guardiola csitította dühöngő apját

Különösen Kerkez Milos egyik szabálytalansága után elmaradt büntetőnél vesztette el a fejét, de mellette ülő lánya lecsillapította. Pedig a gyönyörű Maria is temperamentumos nő, ahogy az az alábbi képgaléria fotóin látható:

A korábban több neves labdarúgóval (Dele Alli, Julián Álvarez) és popsztárral (Conor Maynard) is hírbe hozott Maria Guardiola egyébként óriási népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Instagram-influenszerként közel 900 ezer rajongó lesi a posztjait. Nem csoda...

Pep Guardiola lánya imádja a divatot és az utazást, gyakran oszt meg tartalmakat egzotikus helyekről.