Alica Schmidt olyan szexi fotót mutatott, amit sohasem kéne látnod

Alica Schmidtnek mostanában nem fut úgy a szekere sportolóként, ahogy korábban. A 2024-es párizsi olimpián és a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságon is szerepelt német középtávfutónő a 400-as távról 800-ra váltva nem találta meg a számítását atlétaként, de ettől még a közösségi médiában népszerűbb, mint valaha. Nem csoda, hiszen csak a rekortánon nincs formában – az Instagramon összegyűjtött 5,3 milliónyi rajongója jól tudja a képeiből, hogy a világ legszexibb sportolónőjeként emlegetett Alica formája igenis még mindig szuper.

Alica Schmidt megmutatta, amit senkinek sem akart megmutatni

A 27 éves bombanő az egyik trendnek megfelelően fotógalériát posztolt magáról, méghozzá olyan felvételekkel, amelyeket eredetileg nem a nyilvánosságnak szánt, és aligha kéne látnunk.

Alica Schmidt betekintést engedett a képeibe

Amit az emberek láthatnak vs. ami a valóság. Emlékeztető, hogy csak a legjelentősebb részeket osztjuk meg, nem a teljes történetet

– fűzte hozzá Alica.

A szexi nyitóképet ugyan a felirata szerint már 5 millióan láthatták, de továbblapozva felfedezhetjük azokat a fotóit is, amelyeket "senki sem láthatott"; amelyet törölt (persze, akkor hogyan mutatná most meg mégis...), vagy éppen egyazon sorozatból posztolt illetve soha nem posztolt volna.