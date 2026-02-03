Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Luxusgépen repült Milánóba az olimpia szuperszexi királynője

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 05:00
Felcicomázott privátrepülőn érkezett meg a téli olimpiára a YouTube-sztár bunyós, Jake Paul meseszép menyasszonya. Jutta Leerdam máris nyerő az ötkarikás játékokon.
Bors
A szerző cikkei

Már a pénteki rajt előtt megvan a milánói téli olimpia első győztese: Jutta Leerdam olyan kicsattanóan boldogan érkezett meg a helyszínre, mintha aranyat nyert volna 500 és 1000 méteres női gyorskorcsolyázóként – amire egyébként minden esélye meg is van. Persze ilyen földöntúli luxusban, a családtagjai, barátai és csapattagjai társaságában nehéz is lett volna szomorkodnia.

Jutta Leerdam aranyosan érkezett, és arannyal távozna a téli olimpiáról
Jutta Leerdam aranyosan érkezett, és arannyal távozna a téli olimpiáról
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A 27 éves holland sportolónőnek és egyben influenszernek csak az Instagramon töb mint 5 milliós rajongótábora van, aligha csak a gyorskoris eredményei, hanem a dögös képei miatt. 

Jutta Leerdamhoz hasonlóan még egy sportoló sem érkezett téli olimpiára

Most amerikai vőlegénye, a youtuber-bokszoló Jake Paul jóvoltából, luxusrepülőn érkezett Milánóba. Olyan pompával, amilyennel valószínűleg még soha, egyetlen más olimpikon sem tette.

A sokszoros világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes szépség a fedélzetről is posztolt egy fotógalériát. Ezt alább végiglapozva láthatod: sem a körülményekre, sem a társaságra, sem a legapróbb figyelmességekre – például a "Hajrá, Jutta" feliratú narancsszínű zászlókra és finom muffinokra – nem lehetett panasza.

A nemzetközi sajtóban máris a milánói téli olimpia királynőjeként emlegetik a szexi világklasszist, persze leginkább a nyári, bikinis fotóira utalva. Már csak tetőtől talpig szerelésben, a jégen kell bizonyítania. 

Hogy egyáltalán megteheti mindkét távon, nem csak rajta múlt. Kedvenc, hosszabbik távján nagyot esett a decemberi olimpiai kvalifikációs versenyen, de miután az 500-as távon teljesítette a szintet, a holland szövetség 1000-en is adott neki esélyt.

 

