Gelencsér Timi: Terveim vannak még Bercivel!

A Dancing with the Stars-győztes Gelencsér Timi nem is titkolja, hogy rengeteget köszönhet partnerének, Hegyes Bertalannak. A szépségkirálynő sokkal magabiztosabb lett a közös táncaik miatt, és végre előjött belőle az igazi, nagybetűs NŐ.

2020.12.14. 13:00 Bors