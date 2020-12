Adás után így ünnepelték meg a Dancing with the Stars győzelmét Gelencsér Timiék

Gelencsér Tímea és párja, a versenytáncos Hegyes Bertalan nyerte a Dancing with the Stars első évadát. A 2016-os Miss World Hungary még fel se ébredt a sokkból.

Gelencsér Tímea és párja, a versenytáncos Hegyes Bertalan nyerte a Dancing with the Stars első évadát. A 2016-os Miss World Hungary még fel se ébredt a sokkból.

– Nem sikerült kialudnom magam, valamikor hajnalban felébredtem és azon zakatolt az agyam, hogy ez most valóság volt-e vagy álom.

A valóság végre jobb, mint az álom, nem akarok visszaaludni.



Félek, hogy akkor elmúlik. Folyamatosan pittyeg a telefonom és érkeznek a gratulációk, az egész olyan, mint egy valóra vált álom. Még mindig alig tudom elhinni – meséli Timi izgatottan. A versenynek és a kemény felkészülési időszaknak vége van, de a győztes örökre beleszeretett ebbe a sportba, de most egy kis pihenés jön az ünneplés után.







© Ripost

– Koccintottunk persze az adás után, már amennyire a szabályok engedik most ugye, de úgy gondolom, hogy ennek a 10 hétnek az igazi megkoronázása, ünneplése maga volt a finálé. Most pihenni fogok egy ideig, mert nagyon elfáradtam. Aki azt mondja, hogy a bécsi keringő könnyű, az nem tud keringőzni.

Ez is érdekelheti! Sokan őket várták végső győztesnek! Ez a páros lett a Dancing with the Stars bronzérmese Kerek popsit villantott Gelencsér Timi a Dancing with the Stars fináléjában - fotó Szomorú hírt tudtunk meg, ekkor utazik haza Gaby Spanic: "A szívem egy darabja itt marad magyarországon" - Videó