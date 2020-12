Imádják a netezők: néhány nap alatt sok ezren kattantak rá Détár Enikőre

Több ezer követő csatlakozott szinte azonnal a színésznő közösségi oldalaihoz, ahogy elindította azokat. Enci azt mondja, nagyon sokat köszönhet a táncos műsornak. Szombaton első alkalommal élőzik majd életében.

Vannak olyan közszereplők, akik még mindig nem érzik, hogy az internetes oldalakon való aktív részvétel el­engedhetetlenül fontos ahhoz, hogy hallassák a hangjukat, hiszen aki nincs a Facebookon vagy az Instagramon, az gyakorlatilag nem létezik a széles nagyközönség tudatában.







Hatalmas rajongótábort szerzett új közösségi oldalain a művésznő © Markovics Gábor / Ripost

Az inaktív hírességek közé tartozott eddig Détár Enikő is, aki a Dancing With the Stars című TV2-es grandiózus show előtt nem sokat törődött a közösségi oldalakkal, alig posztolt va­lamit. A táncos műsor alatt azonban megérezte, hogy muszáj változtatni, hiszen a szavazók többségét a közösségi oldalakon toborozza a többi páros. Aki versenyben akar maradni, annak követőkre van szüksége. Így változott meg Enikő hozzáállása a dologhoz.

Egy pár hónappal ezelőtt még lövésem sem volt, mi az a TikTok, hogy kell posztolni az Instagramra, vagy, hogy miért fontos rendszeresen életjelet ad­ni a Facebookon magunkról

– mesélte a Borsnak a művésznő.







A színésznő a hétvégén először jelentkezik élőben az interneten © Bors

– Pedig használok okostelefont, nem tiltakozom a fejlődés ellen, sőt! Szeretem a változást, a megújulást. A közösségi oldalakon azonban nem éreztem szükségét a posztolásoknak. Koncertek előtt vagy egy színházi előadás után eszembe sem jutott posztolni, gondoltam, aki ott volt és látott, annak vagy tetszettem vagy nem, aki ott sem volt, annak mit meséljek? – mondta Détár Enikő, majd így folytatta: