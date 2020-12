Táncpartnere Gelencsér Timiről: Mindenki össze akar hozni minket

Hetek óta azt lesi az ország, hogy mikor mondja el végre Berci és Timi: egy párt alkotnak. Egyelőre azonban csak annyi biztos, hogy a profi táncos szerint „nagyon bizalmas” kapcsolatban van a Dancing With The Stars győztesével.

Mint egy hollywoodi álompár, olyan együtt Gelencsér Tímea szépségkirálynő és Hegyes Bertalan huszonnégyszeres magyar bajnok táncos. A fiatalok a Dancing With The Stars című műsor kapcsán találkoztak közel öt hónappal ezelőtt, és azóta szinte elválaszthatatlanok. Heti hat napot próbáltak a TV2 táncos műsorára, de mint kiderült, a kevés szabadidejüket is együtt töltötték. A kémia kettejük között szemmel láthatóan megvan, szinte izzik körülöttük a levegő, ami nem csak a magánéletükbe hozott változást, hiszen, mint az szombat este kiderült, a táncos verseny győzelmét is ennek köszönhetik. Olyan jók együtt, hogy mindenkit lemostak a táncparkettről, az utolsó, tizedik adásban Győrfi Dánieléket, Pásztor Annáékat, majd Gabriela Spanicékat is maguk mögé utasítva győztek. Hegyes Bertalant vasárnap reggel értük utol telefonon, alig pár óra alvás után már készségesen nyilatkozott.







Két szép ember – sokszor jellemezte így a párt a zsûri. A nézôi szavazatoknál is sokat nyomhatott a latban, hogy látszott, Timiék rajonganak egymásért © TV2

Olyan boldog vagyok, hogy nem érzem tehernek a kora reggeli interjút – mondja a profi táncos. – Egész éjjel világított a telefonom, rengetegen gratuláltak, alig aludtam, de nem vagyok fáradt. Fel vagyok dobva. Miután véget ért a műsor – ahogy minden produkció után –, Timivel az öltözőben végignéztük és elemeztük a produkcióinkat. Hiába nyertük meg a versenyt, ez mindkettőnk számára fontos volt. Nagyon boldogok voltunk este, úgy gondolom, nyugodt szívvel emelhettük magasba a kupát. Szavakba nem tudom önteni, mit érzek, érzünk most.

Hegyes Bertalant természetesen arról is megkérdeztük, milyen kapcsolatban van Timivel. Eddig ugyanis főként a szépségkirálynő szólalt meg ebben a témában, hangsúlyozva, hogy csak barátok, akik nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz.

Mindenki össze akart hozni minket, ez kétségtele – válaszolja Berci nevetve. – Azt mondják, hogy szép pár vagyunk. Annyi biztos, hogy nagyon megszerettük egymást. Ebben a négy és fél, öt hónapban olyan közel kerültünk egymáshoz, hogy már nagyon bizalmas kapcsolatban vagyunk, mély és intim dolgokat is megosztunk egymással. Ezer százalék, hogy ezentúl is kapcsolatban maradunk, akármi történik a jövőben. Ezt mindketten így érezzük. Karácsonykor ugyan nem találkozunk, de már azt is megbeszéltük, hogy köszönteni fogjuk egymást.

Amikor Bercinek szegezzük a kérdést, hogy ha rajta múlna, több lenne-e a köztük barátságnál, rövid, beszédes csönd után kitér a válasz elől.