Barátság vagy szerelem fűzi össze őket?

A Dancing with the Stars első adása óta találgatják egyre többen, hogy több van-e a szépségkirálynő és a profi táncos kö­zött, mint munkakapcsolat? Timi és Berci hónapok óta elválaszthatatlanok egymástól, a napjaik nagy részét a próbateremben töltik, de

a pletykák szerint a gyakorlás végeztével is ugyanolyan intenzív kapcsolatban ma­radnak,

egész nap a telefonon lógnak. A páros tagjai a szombati, elődöntős adás előtt rá­adásul egy olyan érzelmes nyilatkozatban beszéltek a felvezető kisfilmjükben, ráadásul könnyezve, hogy mi lesz, ha el kell válniuk, hogy komolyan elbizonytalanodhatott a néző: vajon egy táncospárt vagy esetleg egy szerelmespárt lát a képernyőn?

„Rettegek ettől, hogy vége lesz ennek a csodának, amit megéltünk.

Timi személyében megismertem egy olyan jó embert és barátot, akit nem akarok elengedni.”

– mondta könnyekkel küszködve Berci, akinek a szavai Timit is megérintették: „Nagyon boldog vagyok, hogy te lettél a párom, nélküled ez biztosan nem lett volna ennyire jó. Nagyon élveztem ezt az el­múlt időszakot. Te tetted ezt ennyire tökéletessé… Nagyon szeretném, ha továbbra is barátok maradnánk, és nem veszítenénk el egymást.”







Timi és Berci hónapok óta elválaszthatatlanok © TV2

Lepontozott világsztár

Gabriela Spanic immár kilencedszer lépett a Dancing with the Stars táncparkettjére, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a legjobb produkcióját sikerült előadnia Andrei Mangra oldalán. A zsűri mégis fájóan keveset, mindössze 35 pontot adott az előadásukra, aminek következményeképp a sereghajtók között találták magukat. Gaby szerencséje, hogy a nézők imádják, így a TV2 applikáción és az emelt díjas telefonszámon olyan sok szavazat érkezett rá, hogy Gelencsér Tímea, Pásztor Anna és Győrfi Dani mellett ő is ott lehet jövő szombaton a döntőben.