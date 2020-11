Szexibb lett a testük a táncosoknak a Dancing with the Starstól – fotó

A híres táncosok teste elképesztő változáson ment át a verseny alatt, de még ennek sem tud örülni mindenki. A kajakos Tóth Dávid számára például kifejezetten előnytelen a szálkásodás.

Látványos változásról számolnak be a TV2 táncos szereplői, akik négy hónapja, heti öt-hat alkalommal órákat edzenek azért, hogy minél szebben táncoljanak, és ezzel a döntőbe kerülhessenek a Dancing with the Stars versenyében. A hírességek teste az intenzív igénybevétel miatt gyorsan alakul, izmosodik, aminek a hölgy szereplők nagyon örülnek, a fiúk viszont inkább panaszkodnak.

Győrfi Dani

A táncos műsor legextrémebb testátalakulását Győri Pál fia, Dani tudja felmutatni. A fiatal influenszer negyed mázsától szabadult meg pár hónap alatt.







– Sokan nem is tudják, hogy milyen nagy átalakuláson mentem át, ami csak részben köszönhető a Dancing with the Starsnak. Hónapokkal ezelőtt testépítéssel próbálkoztam. Ennek érdekében testtömegnövelésbe kezdtem, sokat edzettem, izomnövelés volt a cél, de sajnos menet közben leálltam az edzésekkel, és ennek következtében a súlyom gyorsan növekedni kezdett, mire elértem a 100 kiló feletti súlyt, éreztem, hogy rossz irányba változom. Igyekeztem megfordítani a folyamatot, diétáztam, a karanténban kivitelezhetô sajt testsúlyos edzésre váltottam, és ekkor jött a tánc az életembe, ami nagyon jót tett az alkatomnak. Olyan helyeken nőttek izmaim, ahol előtte sosem voltak, szépen leszálkásodtam. Több mint 25 kilót fogytam.

Tóth Dávid

A kajakos Tóth Dávid – most már biztosan állíthatjuk – test­alkat kategóriában a legnagyobb vesztese a műsornak. A sportoló ugyanis komoly mennyiségű izmot vesztett.







– Mondják a barátaim, hogy sokat fogytam a műsor alatt, de ez csak optikai csalódás, valójában a súlyom nem változott. Az izomtömegem viszont igen, ami számomra nem feltétlenül szerencsés dolog. A verseny miatt nem tudok edzeni, a tánctól pedig vékonyodnak a végtagjaim, nyúlnak az izmaim, alakul át a testem – mondta Tóth Dávid.

Détár Enikő

Fogyott Détár Enikő is, és a legnagyobb meglepetésére új testrészeket ismert meg magán.







– Meggyőződésem volt, hogy ismerem a saját testem minden porcikáját. Az elmúlt hónapokban azonban olyan helyeken lett izomlázam, amiről korábban feltételezni sem mertem – mondta nevetve a színésznő, majd hozzátette:

– A műsor alatt eddig 4,5 kilótól szabadultam meg, ami persze nem csak az extrém sok mozgásnak köszönhető. Emellett a megterhelés mellett nem tudok olyan mennyiségeket és olyan jóízűen enni, mint előtte. Sokszor hajnalban zuhanok ágyba, már enni sincs erőm.

Gabriela Spanic

Lelkesen meséli Gabriela Spanic is, hogy milyen jót tett a testének a tánc.







– Feszesebb lett a testem, az ízületeim pedig sokkal lazábbak. A táncnak köszönhetően a hétköznapokban is sokkal energikusabb vagyok és könnyebben mozgok. Kilóban 5-6 kilót fogytam – mondta Gaby.

Pásztor Anna

Újra húszévesnek érzi magát Pásztor Anna, olyan jó kondiba hozta a tánc.







– A rockszínpad konzervál, a heti 3, 4, 5 koncert mellett nekem sosem kellett diétáznom, a súlyom nem változott az elmúlt években. Ehetek vacsorára steaket gumicukorral, attól sem hízom. A versenysúlyom 58-59 kiló, és persze van a karanténos súly, amikor az emberfia gasztroműsorokat forgat otthon heti három alkalommal… Na, ebben az időszakban sikerült 60 kiló körülire „edzenem” magam, ebből fogytam a tánctól kb. 2-3 kilót. Majd belehalok közben, az állandó izomláztól, de esküszöm, 20 évesnek érzem magam a bő­römben!

Gelencsér Tímea

Meglepte Gelencsér Tímeát, hogy két kilóval kevesebbet mutat a mérleg.

– Érdekesen alakul át a testem, hosszá­ban szálkásodom, nyúlok – mondta a szépségkirálynő.