Sokan hiszik Győrfi Daniék horroreséséről, hogy megrendezett volt

Egy emberként szisszent fel a közönség és a zsűri is a hétvégén, amikor a Dancing with the Stars adásában Győrfi Dani egy forgatás közben elejtette partnerét. Végül azonban olyan profin sikerült menteni, hogy sokan azt hitték: ez is a koreográfia része volt.

2020.12.07. 15:15 Bors





