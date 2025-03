Megható, mit mondtak Bruce Willis állapotáról feleségei

Bruce Willis 2022-ben visszavonult a színészkedéstől. Rá egy évre, 2023-ban, a családja bejelentette, hogy Bruce Willist frontemporális demenciával diagnosztizálták. A legendás akcióhős ma ünnepli 70. születésnapját, amit sajnálatos módon beárnyékol súlyos betegsége. Ugyanis már annyira előrehaladott állapotban van, hogy a legközelebbi hozzátartozók állításai alapján, Bruce Willis már nem kommunikál és nincs meg benne az életöröm.

Bruce Willis legnagyobb támasza a felesége (Fotó: Diego Corredor / Northfoto)

Bruce Willist 2023-ban diagnosztizálták frontemporális demenciával. Az elmúlt két évben pedig annyit romlott az állapota, hogy már nem tud kommunikálni sem. A színész családja összefogott Bruce Willis érdekében és mindenki kiveszi a részét az ápolásában. Emma Hemming Willis, aki a színész felesége 2009 óta, is teljes odaadással ápolja férjét, és bármit megtenne érte. Mindemellett pedig próbál másoknak is segíteni, másokért is kiállni. Hiszen tudja, hogy milyen nehéz szembesülni ezzel a kegyetlen betegséggel.

Emma Hemming Willis átéli a magasságokat és a mélységeket

Emma Hemming Willis elmondása alapján vannak nehéz pillanatai neki is, amikor ő is megáll kicsit és szembesíti magát a jelenlegi helyzetükkel, de aztán megrázza magát és megy tovább. Ilyen volt például legutóbb a házassági évfordulójuknál is. Bruce Willis felesége úgy nyilatkozott arról a napról, hogy:

Az évfordulók régen izgalmat hoztak. Most, ha őszinte akarok lenni, minden érzést felkavarnak, nehézséget hagyva a szívemben és görcsöt a gyomromban. 30 percet adok magamnak, hogy beleüljek a 'miért ő, miért mi' gondolatba, hogy átérezzem a haragot és a gyászt. Aztán lerázom magamról, és visszatérek ahhoz, ami van. És ami van... az a feltétel nélküli szeretet.

Demi Moore is kitart volt férje mellett (Fotó: WALTER / BESTIMAGE / Northfoto)

Demi Moore is volt férje mellett áll

Bruce Willis és Demi Moore 1987-2000 között voltak házasok, és három lányuk született: Rumer Willis (36), Scout Willis (33) és Tallulah Willis (31). A sztárok válásuk után is nagyon jó kapcsolatban maradtak és nyoma sem volt semmilyen neheztelésnek egymás irányába. Így közösen egy nyugodt légkörben tudták nevelni közös gyermekeiket. A jó viszony most is megmaradt, ezért nem is volt kérdés Demi Moore számára, hogy teljes odaadással támogassa volt férjét ebben a szorult helyzetben. Fontosnak tartja, hogy minőségi időt tudjon vele együtt tölteni, és hogy abba kapaszkodjon, ami van, ne abba, ami nincs. Demi Moore úgy nyilatkozott egykori férje állapotáról, hogy:

Arra bátorítok mindenkit, hogy ott találkozzanak a szerettükkel, ahol vannak. Amikor görcsösen ragaszkodsz valamihez, ami nincs, az egy vesztes játék. De ha ott találkozol velük, ahol épp vannak, akkor ott szépséget és kedvességet fogsz találni.