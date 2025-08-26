„Meggyászoltam az eddig ismert életünk elvesztését” - megrázó vallomást tett Bruce Willis felesége

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Bruce Willis még 2022-ben diagnosztizáltak afáziát, ami miatt abba kellett hagynia a színészkedést. Később kiderült, hogy frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak. Ezután kezdődött meg az a reménytelen egészségügyi harc, ami jelenleg is zajlik.

Bruce Willis felesége megrázó vallomást tett Fotó: Rich Fury

Emma Heming Willis a lesújtó diagnózis óta otthon ápolja a férjét, valamint emellett neveli két gyermeküket a 11 éves Evelyn Penn Willist, és a 13 éves Mabel Ray Willist. Emmát segíti az egészségügyi harcban a színész exfelesége Demi Moore, aki a lányaikkal együtt rendszeres látogatója Brucéknak. A 70 éves színész így az otthonában nyugodt körülmények között, a családtagjai körében lábadozhat.

Emma Heming Willis most először engedte be a nyilvánosságot a magánéletükbe, és egy interjú során elárulta, hogyan élte meg a férje betegségének diagnózisát, és az azóta eltelt éveket:

Amikor megtudtuk, hogy Bruce demenciával küzd, annyira pánikba estem, hogy nem hallottam semmit. Elnémult a világ, én pedig úgy éreztem magamat, mintha zuhannék. Ez az állapot később sem lett jobb, a korai szakaszokban úgy éreztem, hogy elszigetelődünk a világtól. Küszködtem a tehetetlenség érzésével, és úgy éreztem, mintha semmi hatalmam nem lenne afelett, hogy mi történik a családommal

- mondta az édesanya, majd így folytatta:

– Gyászoltam: meggyászoltam az eddig ismert életünk elvesztését, miközben a két kislányunkat is nevelnem kellett. Rájöttem, hogy ez az új valóság könnyen felemészthet, ha hagyom. Ekkor nyúltam mentőövért. Ekkor árultam el a nyilvánosságnak, hogy mivel állunk szemben: A világ pedig globálisan támogatni kezdett minket. Ezután kezdtem örömet, szépséget, és reményt találni a helyzetünkben. Rájöttem, hogy a gondozói szerepemben is van önrendelkezésem, és szeretet vesz körül - idézi Emma Heming Willis szavait a life.hu.