Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Izsó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Meggyászoltam az eddig ismert életünk elvesztését” - megrázó vallomást tett Bruce Willis felesége

vallomás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 14:05
diagnózisafáziademenciaBruce Willis
Szívszorító interjút adott Emma Heming Willis.
KL
A szerző cikkei

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Bruce Willis még 2022-ben diagnosztizáltak afáziát, ami miatt abba kellett hagynia a színészkedést. Később kiderült, hogy frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak. Ezután kezdődött meg az a reménytelen egészségügyi harc, ami jelenleg is zajlik.

Comedy Central Roast Of Bruce Willis - Red Carpet
Bruce Willis felesége megrázó vallomást tett Fotó: Rich Fury

Emma Heming Willis a lesújtó diagnózis óta otthon ápolja a férjét, valamint emellett neveli két gyermeküket a 11 éves Evelyn Penn Willist, és a 13 éves Mabel Ray Willist. Emmát segíti az egészségügyi harcban a színész exfelesége Demi Moore, aki a lányaikkal együtt rendszeres látogatója Brucéknak. A 70 éves színész így az otthonában nyugodt körülmények között, a családtagjai körében lábadozhat.

Emma Heming Willis most először engedte be a nyilvánosságot a magánéletükbe, és egy interjú során elárulta, hogyan élte meg a férje betegségének diagnózisát, és az azóta eltelt éveket:

Amikor megtudtuk, hogy Bruce demenciával küzd, annyira pánikba estem, hogy nem hallottam semmit. Elnémult a világ, én pedig úgy éreztem magamat, mintha zuhannék. Ez az állapot később sem lett jobb, a korai szakaszokban úgy éreztem, hogy elszigetelődünk a világtól. Küszködtem a tehetetlenség érzésével, és úgy éreztem, mintha semmi hatalmam nem lenne afelett, hogy mi történik a családommal

- mondta az édesanya, majd így folytatta:

– Gyászoltam: meggyászoltam az eddig ismert életünk elvesztését, miközben a két kislányunkat is nevelnem kellett. Rájöttem, hogy ez az új valóság könnyen felemészthet, ha hagyom. Ekkor nyúltam mentőövért. Ekkor árultam el a nyilvánosságnak, hogy mivel állunk szemben: A világ pedig globálisan támogatni kezdett minket. Ezután kezdtem örömet, szépséget, és reményt találni a helyzetünkben. Rájöttem, hogy a gondozói szerepemben is van önrendelkezésem, és szeretet vesz körül - idézi Emma Heming Willis szavait a life.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu