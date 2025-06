Csuti nagy bejelentést tett, Bochkor Gábor perelni készül

De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen jobb, ha fokozzuk az izgalmakat és ahogy mindig, most is a Bors Top 5-ös listájának sereghajtójával kezdjük a heti, rendes felsorolásunkat. Pláne, hogy Bochkor Gábor és Csuti is csupán néhány kattintással előzték meg a sorban utánuk következő hírességeket, vagyis a róluk szóló híreket. A sor végén, ezen a héten Till Attila és a Kincsvadászok állnak egy apró, de szórakoztató átveréssel, majd jön Kulcsár Edina végső búcsúja egy korszaktól, és egy fájdalmasan szívlengető emlék is bekerült a rangsorba, hiszen Szandi férje, Bogdán Csaba, megemlékezett egykori zenésztársáról és barátjáról. Öveket becsatolni! Jönnek a hét hírei!

Csuti és Bochkor Gábor a Top5 éllovasai (Fotó: YouTube)

5.: Till Attila kitálalt a Kincsvadászok megrendezett jelenetéről

Május közepén indult a TV2 műsorán a Kincsvadászok VIP, ahol sztárok hozzák különleges tárgyaikat a műtárgykereskedők csapata elé. A hagyományoknak megfelelően Till Attila a műsorvezető, aki néhány napja közzétett videójában óriásit bakizott. Megyesi Balázs műtárgyszakértő és a nézők is lefagytak, a kellemetlen baleset kapcsán.

Egy kis málör! Nem baj, majd visszateszem, történt már ilyen a művészettörténet során. Nyugodjon meg a szakértőbizottság, a szakvizsgát tudjuk folytatni

– mondta az adás felvételén Tilla, miután a kamera rögzítette, ahogy a kezébe vett szobor feje letört és az asztalon koppant. Till Attila nem sokkal ezután lapunkon keresztül tisztázta magát. "Természetesen nem én törtem el a tárgyat, ez egy kedvcsináló volt. Reméljük, a humor átjött. A műtárgyak szállítása és tárolása komoly szakma, és mi nagyon odafigyelünk rá" – mondta a műsorvezető.

4.: Itt a vége, nincs tovább, Kulcsár Edináék befejezték

Vége, ennyi volt! Most már biztos, hogy lezárult egy fontos korszak Kulcsár Edina és férje, a rapper G.w.M életében. Ahogy arról a Bors már beszámolt, Kulcsár Edina még 7 évvel ezelőtt, 2018-ban indította útjára a Braid Me and More hajfonó vállalkozását. Az egykori szépségkirálynő sorra nyitotta az üzleteit, majd sorra elkezdte bezárni őket. A hálózat utolsó bástyája pedig a napokban húzta le a rolót.