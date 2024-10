Szandi és férje megkoronázták 25. házassági évfordulójukat

Szandi és férje, Bogdán Csaba 32 éve vannak együtt és idén ünnepelték 25. házassági évfordulójukat. A házaspár júniusban úgy döntött, a nyári szezon után megkoronázzák a jeles napot egy nagyobb pihenővel.

Szandi és Csaba régóta tervezgették a hajóutat, amivel 25. házassági évfordulójukat ünnepelték (Fotó: Szandi)

Négy ország és két kontinens nyolc nap alatt

Az énekesnő a Borsnak adott interjújában őszintén mesélt az átélt élményekről.

Sokan egy ilyen kerek évfordulón második esküvőt szerveznek és rengeteg embert meghívnak. Mi úgy gondoltuk, hogy kettesben szeretnénk lenni és elmentünk egy hajóútra. Nagyon szeretjük ezt az utazási formát, ez már a hatodik hajóutunk. Ezúttal négy országot és két földrészt érintettünk.

Barcelonából indultunk, onnan Tunéziába, La Goulette-be mentünk, érintettük az olaszországi Palermo-t, Nápolyt, Livornót, aztán átmentünk Franciaországba, Marseille-be, onnan pedig vissza Barcelonába. Rövid idő alatt ennyi helyre eljutni fantasztikus élmény.” - kezdi Szandi.

Szandi nem félős és nem tériszonyos, az éjszakai vihar sem rémítette meg a hajón (Forrás: Szandi)

A hajón rengeteg kisgyerekes családdal, fiatal házaspárral, nyugdíjasokkal, illetve felvidéki és vajdasági magyarokkal is találkoztak. Egy ilyen hajóúton színházi előadások, koncertek, éttermek, üzletek, edzőterem, mozi és számos programlehetőség van, gyakorlatilag olyan, mint egy utazó város.

„Nekem az jelentette a legnagyobb élményt, hogy hajón bowlingoztunk és a tetején volt egy kalandpark is. Hogy az akadálypályákon kötélen mész végig és közben a hajó legmagasabb pontjáról nézed, ahogy körülötted elnyúlik a végeláthatatlan tenger, leírhatatlan érzés. Közben érezni lehet, ahogy ringatózik a hajó, ezt nagyon szeretem. Nem vagyok félős, vagy tériszonyos típus, amikor hazaérkezünk még napokon keresztül úgy érzem, hogy ringatózik alattam a talaj.

Szandi férje, Csaba 32 éve alkot egy párt az énekesnővel (Fotó: Szandi)

Szandi nem tart a viharoktól sem

Az énekesnő elárulta, hogy volt olyan éjszaka, amikor viharba keveredtek, ez is lélegzetelállító tapasztalat volt. „Egyik éjszaka arra ébredtem, hogy villámlik, az egy kicsit félelmetes volt, de egyben izgalmas is. Lenyűgöző, hogy a végtelen sötétségben csak akkor látod a tengert, amikor villámlik egyet, csodálatos a természet ereje. Ilyenkor egy kicsit jobban inog a hajó, de nem vészesen. Korábban is volt már hasonlóban részünk, de olyan, mint amiket videókon is lehet látni, hogy össze-vissza repülnek a székek a fedélzeten, olyanban még nem; remélhetőleg nem is lesz.“