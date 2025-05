Kincsvadászok VIP: Bochkor Gábor elképesztő titkot árult el Fejes Tamásról

Vasárnap estétől hazai hírességekkel érkezik a TV2 sikerműsora. A Kincsvadászok VIP első adásában a szakértők, majd a kereskedők elé érkezik Bochkor Gábor, Csomor Csilla, Pásztor Anna, Sipos Péter és Nánási Pál. A Retro Rádió népszerű műsorvezetője Till Attila kérdésére elárulja, milyen kapcsolat fűzi a műsor zenész kereskedőjéhez, Fejes Tamáshoz.

Kincsvadászok: Bochkor Gábor és Fejes Tamás régóta barátok

Mint arról már többször a Bors is írt, a rádiós és a Tankcsapda dobosa közt évek óta nagyon szoros barátság van, gyakran utaznak együtt külföldre is. A Kincsvadászok VIP első adásában Bochkor Gábor még azt is elárulja, már közös tulajdonuk is van a műsor kereskedőjével.

Nagyon szeretem a régi autókat, a Fejessel együtt van egy nagyon régi, 42 éves autónk. Mert sokat járunk együtt Spanyolországba és gondoltuk legyen ott is egy kocsink, így felesben vásároltunk egyet.

– mondja az adásban a Retro Rádió sztárja.

A rádiós műsorvezető egyébként a Mátyás templomból származó égetett cseréppel érkezik a kereskedőkhöz.

„A tárgy, amit hoztam, egészen 2008-ig majdnem minden képeslapon látható, ami Budapestről készült. Ez egy épületnek egy olyan apró kis darabja, ami remélem sokat ér és egyébként a Világörökség részét képezi. Gondoltam elhozom ide a kereskedőknek, egy rakás pénzt fizetnek érte, én boldog leszek és talán valamelyikük szintén!”

Hogy Bochkor Gábor sikerrel jár-e, az kiderül a Kincsvadászok VIP első adásában, most vasárnap, a Napló után!