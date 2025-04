A pillanat, amire egy ország várt: visszatértek Bochkorék

Bochkor Gábor, Lovász László, Háder György és Héjja Anett hangja kipihenten és végre tényleg élőben csendült fel hétfő reggel 6:08 perckor a Retro Rádió hullámhosszán, ahol az elmúlt két hétben „Best of” válogatásadásokkal voltak kénytelenek beérni a rajongók. Ugyanis ahogy arról mi is beszámoltunk, Lovász Laci és Háder György is lebetegedtek, miután azonban felépültek, Spanyolország felé vették az irányt és követték Bochkor Gábort, hogy megünnepeljék a születésnapját. Ma reggel értelemszerűen egy rövid élménybeszámolóval kezdték meg az adást és hamar szó esett egy nem mindennapi találkozásról is.

Bochkor Gábor műsorvezető társai is pihentek két hetet (Fotó: Kiss Annamarie - HAON)

Bochkor Gábor Puskás ereklyék között találta magát

„Csak hogy a koronát feltegyem az íre… Most nem mondom el, milyen akció során, de egy spanyol úrral beszélgettünk az egyik magyar barátommal együtt, aki megkérdezte, hogy mi magyarul beszélünk -e. Mondtuk neki, hogy igen. Egyébként a lakásán voltunk. Erre elmondta, hogy az ő felesége magyar származású és egyébként a Puskás Ferenc unokája.

Felnyitotta az ágyneműtartót, amiben volt egy rakás Puskás póló.

A felesége lent várta a kocsiban, akivel egyébként le is fotózkodtam. Ő nem tud magyarul, talán csak egy – két szót. Ő Izabella, akinek természeten rengeteg sztorija volt. És egyébként egy Puskás 10-es pulcsiban volt” – mesélte Bochkor Gábor, aki megígérte a hallgatóknak, hogy ha engedélyt kap rá, meg is mutatja a közös képet.