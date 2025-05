Till Attila kitálalt a Kincsvadászok stúdiójában történt jelenetről, előre megrendezett volt

Május közepén indult a TV2 műsorán a Kincsvadászok VIP, ahol sztárok hozzák különleges tárgyaikat a műtárgykereskedők csapata elé. A hagyományoknak megfelelően Till Attila a műsorvezető, aki néhány napja közzétett videójában óriási bakit ejtett. Megyesi Balázs műtárgyszakértő és a nézők is lefagytak, a kellemetlen baleset kapcsán a műsorvezető a lapunknak mesélt.

Till Attila mosolyogva igyekezett korrigálni a helyzetet és visszahelyezni a szobor fejét a helyére Fotó: Máté Krisztián

„Till Attila máris rongált!”

Till Attila úgy lépett színre, mint egy művészettörténeti Godzilla, pedig még alig kezdődött el a TV2 új műkincsrealityje, a Kincsvadászok. Egy promóciós videóban a szobor alján található feliratot szerette volna megnézni, ám a lendület hevében megfordította az alkotást, mire annak feje levált és lezuhant az asztalra.

Tilla persze profin palástolta a „kisebb” balszerencsét, mosolyogva közölte:

Egy kis málör! Nem baj, majd visszateszem, történt már ilyen a művészettörténet során. Nyugodjon meg a szakértőbizottság, a szakvizsgát tudjuk folytatni

– mintha mi sem történt volna. A videó végén még egy hitetlenkedő „Ezt nem hiszem el, gyerekek...” is elhagyta a száját, ami alighanem sok néző szívéből szólt.

A videót a TV2 „Ilyen nincs! Még el sem indult a műsor, Tilla máris rongált!” címmel közölte.

A kommentszekció természetesen felrobbant. Sokan szórakoztatónak találták a jelenetet, mások szerint viszont a videó túl mesterkélt és direkt ahhoz, hogy ne legyen megjátszva.

Ez eleve törött volt, csak jól elő lett adva. De Tillából bármit kinézek, olyan, mint egy szeleburdi kutyakölyök

– írta egy kommentelő.

És valóban, a kiszámíthatatlan műtárgy-balesetek visszatérő motívumai Tillának. A második évadban például egy 150 éves neobarokk szék adta meg magát alatta. A bútor nem volt ülésre alkalmas – de ezt nyilván senki nem mondta el Tillának.

A valóságban nagyon is tudja a műsorvezető, hogy mekkora odafigyeléssel és elővigyázatosággal kell a régiségeket kezelni Fotó: Ladóczki Balázs

Tilla megszólalt az ügyben

Az ügy végére most maga Tilla tett pontot. Megkeresésünkre elmondta, hogy a videó csupán egy előre megrendezett, játékos jelenet volt. A hitelességét Till Attila színészi képességei tették csupán hihetővé.

Természetesen nem én törtem el a tárgyat, ez egy kedvcsináló volt. Reméljük, a humor átjött. A műtárgyak szállítása és tárolása komoly szakma, és mi nagyon odafigyelünk rá.

Ez nem csak udvarias PR-szöveg – Tilla ugyanis nemcsak műsorvezetőként, hanem műgyűjtőként is ismert. Végzett képzőművészeti iskolát, otthonában pedig antik szőnyegek és régi bútorok veszik körül. Néha még abban is reménykedik, hogy a Kincsvadászokban bemutatott tárgyakat nem vásárolják meg mások, mert ő maga szeretné hazavinni őket. Sokszínűsége, nyitottsága és tájékozottsága Till Attila filmjeiben is rendszerint tettenérhető.