"Keresve sem találnánk jobbat" - őszinte vallomást tett Stana Alexandra

A 32 éves Stana Alexandra és édesanyja köztudottan rendkívül közel állnak egymáshoz. Nem csoda tehát, hogy nemrég, öt év után újra ellátogattak Párizsba, miután mindketten nagy rajongói a francia fővárosnak. Olyannyira, hogy még közös Eiffel-tornyos tetoválásuk is van. Ezek után pedig már talán az sem meglepő, hogy kiruccanásuk során szinte minden nap összeöltöztek egymással.

Párizsban járt édesanyjával. Fotó: archív / hot! magazin

A pihenésnek azonban vége és a profi táncos máris a munkára fókuszál. Idén nyáron például saját tánctábora is lesz, amelyre már most nagyon készül. Úgy véli ugyanis, a tánc nem csak egy sport, más élményt is nyújt:

A tánc köztudottan nem csak fizikailag tart minket épen, hanem az elménket és az érzelmeinket is sok mindenben segíti. Ez egy nagyon összetett dolog. Úgy gondolom, keresve sem találnánk jobb műfajt arra, hogy tényleg így minden egyszerre valósuljon meg, amit szeretnénk

- árulta el a Mokka vendégeként hozzátéve, épp ezért művészet is a tánc, amely közben elképesztő képességfejlesztésekkel jár.