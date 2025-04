Stana Alexandra édesanyja különleges meglepetést kapott

Amikor a családjáról kérdezik a gyönyörű táncosnőt, Stana Alexandra mindig az elsők között emeli ki az édesanyjával való kapcsolatát, hiszen édesapja távozásakor ő maradt ott Alexandrának bástyaként – többek között ezért is ennyire különleges a kapcsolatuk. Nemrég úgy döntöttek, hogy ellátogatnak egy anya-lánya pihenésre a szerelmesek városába.

Stana Alexandra édesapja halála után csak édesanyja maradt - Fotó: archív / hot! magazin

„Ott kezdődik a történet, hogy anyával mindketten szerelmesek vagyunk Párizsba. Először öt évvel ezelőtt voltunk ott, de annyira magával ragadott az egész miliő, hogy azonnal beleszerettünk. Anyukám nappalijában minden „párizsos”: az óra, a képek a falon – tényleg minden. Olyan jól éreztük magunkat az első alkalom után, hogy közös Eiffel-tornyos tetoválásunk is lett” – kezdte Stana Alexandra a hot! magazinnak.

Stana Alexandra édesanyja párizsi meglepetés utat kapott

Nem csak az igazi nevezetességek megtekintésével lehet tölteni az időt Franciaországban – ha egy jó kávé és/vagy croissant elfogyasztása közben csak gyönyörködünk a tájban, már az kielégíti minden vágyunkat. Ám a táncosnak egy álma: szeretett volna eljutni a Moulin Rouge-ba egy előadásra – ezúttal ezt kipipálhatták.

„Másfél hónappal az utazás előtt lefoglaltam az utat, és megleptem vele anyát. Öt napot voltunk kint, de rájöttünk, hogy egyáltalán nem elég, hiszen Párizsban szinte minden második épület építészeti remekmű. Emiatt sok helyre pont az időszűke miatt nem jutottunk el, de szerintem hasznosan töltöttük az időt. Több olyan helyre is visszamentünk, ahol annak idején voltunk. Öt éve az Eiffel-toronynak csak az első szintjére lépcsőztünk fel, de most voltunk a legtetején is.

Nagyon emlékezetes volt, az a Tuileriák kertje, egy hatalmas szökőkúttal, ami körül gyerekek játszottak

– mondta Stana Alexandra táncosnő.

Csodás helyeken jártak - Fotó: archív / hot! magazin

Hova utazik Párizs után Stana Alexandra?

Korábban mesélt már lapunknak arról az oktató, hogy mennyire szereti mindig valami újban kipróbálni magát. Nem szeretne elhalasztani semmilyen lehetőséget, ami megtalálja.

„Nagyon nem tudok nemet mondani, elmegyek mindenhová, mert muszájnak érzem.

Egy nehezebb időszak van mögöttünk; egyáltalán nem adtunk időt magunknak a pihenésre, és mindketten beszorultunk a mókuskerékbe, ezért is döntöttük el, hogy elutazunk a szívünk egyik csücskébe, De nem ez volt az utolsó közös utunk!

Szeretek anyával utazni, hiszen mindenben partnerek vagyunk, és nagyon szoros a kapcsolatunk, ezért megfogadtuk, hogy nyáron, a születésnapom környékén elmegyünk majd kikapcsolódni a Balatonra, amikor ismét kicsit nyugisabb időszakunk lesz” – árulta el a Dancing with the Stars táncosa.