Összeszorul a Dancing rajongóinak a szíve: immáron külföldön táncol Stana Alexandra

Az ország jelenős része egyszerűen imádja a TV2 sikerműsorát, a Dancing With the Starst. A műsornak már a koncepciója is izgalmas és magával ragadó: ugyan kit ne érdekelne, hogy miképpen tanulnak meg hétről hétre táncolni a sztárok a profi táncosok oldalán? Kit ne nyűgöznének le a fantasztikus koreográfiák és a zenék, és ki ne szurkolna teljes szívből a kedvencének? A hangulat pedig igen gyakran válik tüzessé: sokszor igazán forró a hangulat a párok között, és szerelem is szövődik. Stana Alexandra a Dancing vitathatatlanul egyik legnépszerűbb és legtehetségesebb táncosa, most azonban úgy döntött, hogy külföldre megy táncolni.

Stana Alexandra Franciaországban táncol / Fotó: Instagram

22 órával ezelőtt Stana Alexandra Franciaországból jelentkezett be. Ekkor érkeztek meg, és már a reptéren sem lehetett letörölni a mosolyt az arcáról. Rég várt utazás volt ez, és alig vára, hogy kicsit kikapcsolódjon és világot lásson a sok munka után. A táncosnő azóta több sztorival is bejelentkezett, hogy megmutassa, milyen csodálatosan érzi magát.

Legutóbb például egy táncos videóval robbant be az Instára: a magyar táncosnő a franciáknak is megmutatta, hogyan kell rázni, és egy mókás és aranyos táncos videót töltött fel az utcáról. De nem csak a rohanásról és a táncról szól az utazás. Videóiból kiderül, hogy jókat kávézik, élvezi Párzis gasztronómiai élményeit, és már a Louvre-ot is meglátogatta.