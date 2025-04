Terhességiről vallott Molnár Anikó: "Az orvosnál egyetlen dolgot kértem, hogy halkítsa le a szívhangot"

Molnár Anikó valóságshow-szereplőként robbant a köztudatba több mint húsz évvel ezelőtt. Azóta Nagy Ő-ként is kereste a párját. Bár több komoly kapcsolata is volt, élete szerelmét még nem találta meg: olyan férfit sem, akivel szívesen alapítana családot. Pedig volt már várandós…

Molnár Anikó elképesztő titkokat árult el Lékai-Kiss Ramóna podcastjában (Fotó: TV2)

Molnár Anikó: „Soha nem vágytam rá, hogy nekem gyerekem legyen”

Molnár Anikó bevállalós, dögös, csupaszív nő, mégsem talált rá a nagybetűs szerelem, ami életre szóló boldogságot hoz. A TV2 Titkok Ramónával című podcastben öntötte ki a szívét.

„Voltam már menyasszony, ötször is. Gondoskodó nő vagyok, szeretem a háztartást vezetni, főzni a páromnak.”

Azért vagyok még család nélkül 49 évesen, mert soha nem vágytam rá. Soha nem vágytam rá, hogy nekem gyerekem legyen.

„Azok a nők, akik tudják, hogy anyák akarnak lenni, lehet ők céltudatosan keresik a »donort«, nekik a család a cél. De nekem nem.”

Elárulta, volt olyan férfi, aki jóformán könyörgött neki, hogy alapítsanak családot, és volt, hogy meg is történt a teherbe esés…

Molnár Anikó Bochkor Gáborral való kapcsolatáról is kitálalt (Fotó: TV2)

Bochkor Gábor könyörgött Anikónak a gyerekért

„Volt párom, aki azt mondta, szeretne gyereket. Voltam is terhes, bár nem tőle. De ez a bizonyos férfi nagyon akarta, el is jegyzett, emlékszem, zokogva mondta, hogy tőlem akar gyereket. Nem mondom el, hogy ki volt… Én akkor még fogamzásgátlót szedtem, és bevettem az utolsó szemet, akkor én is benne voltam, hogy rendben, csináljuk. Emlékszem, zokogtunk a telefonban” – mondta Anikó, mire Ramóna közbekérdezett: publikus kapcsolatára céloz-e Bochkor Gáborral… Anikó elismerte:

„Igen. Ő vele klasszikusan volt eljegyzés. Ott én is szeretem volna. De aztán elromlott a kapcsolatunk nagyon hamar. Nem tudom miért, visszagondolva sem tudom, hogy miért. De ez így van jól… Nem voltunk egymásnak az igaziak” − fogalmazott Anikó, utalva a népszerű rádiósra, akivel 2004-ben randiztak félig-meddig titokban. Még lánykérésre is sor került, majd váratlanul szakítottak...

Molnár Anikó terhességéről vallott

Volt két terhességem. De nem ébredt fel bennem az anyai ösztön.

„Két különböző férfiról van szó. Mindkettő szerelem volt, nem véletlenül csúszott be egyéjszakás kalandban.”

Az egyikük azt mondta, hogy neki nem lehet gyereke. Aztán, amikor megtörtént, elé álltam, hogy van egy jó és egy rossz hírem. A jó hírem, hogy lehetsz apa. A rossz hírem, hogy nem leszel.

„Ennyire nem ébredt fel bennem a vágy és az ösztön. Egy pillanatra sem gondoltam, hogy megtartsuk. Láttam, hogy nem ez a férfi lesz a párom.”

Az orvosnál egyetlen dolgot kértem, hogy halkítsa le a szívhangot. Nem tette meg egyébként, az szemétség volt.

„De látsz egy kis babszemet a monitoron, ő még nem olyan… Annyira korai volt még, hogy várnom is kellett három hetet. Hamar észrevettem a terhességet, hányingerem volt a parfümömtől. Hogy bánom vagy nem bánom? Amilyen világ van, nem bánom. Nem magam miatt, hanem miatta, amilyen a mai világ, nem lennék nyugodt” – fogalmazott a TV2 Titkok Ramónával című podcastben, ahol alakuló párkapcsolatáról is beszélt, és számszerűsítette, mennyit is keresett Molnár Anikó OnlyFans-oldalának hála. A teljes adás megtekinthető a TV2 Play oldalán.