Nagy Ő Virág kiakadt a pasikra: „Kik ezek a balf.szok?”

Nagy Ő Virág már tényleg mindent megtett annak érdekében, hogy találjon végre egy olyan régi vágású lovagot, aki nem csak hírből, vagy a tévéből ismeri a férfiasság fogalmát. A dögös fitneszmodell mostanra belefáradt az ismerkedése és saját bevallása szerint már az is megfordult a fejében, hogy apácának áll és magára zárja a zárdaajtót.

„Te most tényleg azt kérdezed, hogy mikor vitt el engem egy férfi vacsorázni? Inkább azt kérdezd, mikor találkoztam, vagy akár beszéltem utoljára valakivel, aki tényleg nevezheti magát férfinak. Várj! Azt se kérdezd, mert az idejét sem tudom.

Őszintén mondom, hogy nagyon, de nagyon elé vagyok keseredve!

Egyrészt a pasik, akik megkörnyékeznek, még egy tányér levest is sajnálnak, nemhogy tőlem, de még maguktól is, másrészt a már a kezdeti kommunikáción elcsúsznak. Srácok! Nem vonzó, ha úgy kezditek, hogy:”Mizu?”. Már az is eszembe jutott, hogy apácának állok, mert akkor legalább a saját akaratomból nélkülözhetném a férfiakat” – kezdte félig komolyan Nagy Ő Virág teljes neve szerint Péntek-Gyulai Virág, aki mostanában leginkább a tévé előtt ül szombat esténkét, hiszen a Hunyadi sorozat történetében legalább igazi férfiakat láthat.

„Nekem mostanában a szombat lett a randinapom. Fátyolos tekintettel nézem a Hunyadit, amiben igazi férfiak, kivont szablyával, ordítva kaszabolják az ellent. Aztán eszembe jut, hogy a a pesti pasik, még a hetes buszon sem adják át a helyüket az időseknek, mert egy megállót sem tudnak egyensúlyozni és lejövök az életről. Tényleg közülük kéne megtalálnom azt az egyedet, akinek majd gyermeket szülök? És hol lakunk majd? Anyunál a gyerekszobába a Jean-Claude Van Damme-plakátok között? Na, nem! Hát, mégis kik ezek a balf.szok?” – tette fel a jogosnak tűnő kérdést Nagy Ő Virág, majd elmesélt egy közelmúltbeli esetet, amikor majdnem rávette magát egy randevúra. „Volt egy fickó, aki már-már ijesztően tökéletesnek tűnt. Férfias volt, sportos és majdnem lovagias. Aztán a beszélgetés egy pontján kiderült, hogy nem én lennék az egyetlen barátnője, sőt tulajdonképpen a kifli mindkét végét szereti, már ha érted...” – tette hozzá keserű nevetéssel Nagy Ő Virág.