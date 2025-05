A Nagy Duett 2025-ös évada minden eddigit felülmúlt: Fotókon a legelképesztőbb pillanatok

A Nagy Duett győztesei Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna lettek, míg a második helyet Aurelio és Nótár Mary szerezték meg, így a dobogó harmadik fokára Hegyes Berci és Mihályfi Luca állhatott. Erre a végeredményre sokan egyáltalán nem fogadtak volna, de ez persze nem meglepő ezután az őrületes évad után. A Nagy Duett döntője épp olyan váratlan fordulatokkal teli volt, mint a szezon többi része. Mutatjuk a legemlékezetesebb pillanatokat.

Liptai Claudia döbbenetes formában tért vissza A Nagy Duettbe, az egész évadban szinte ragyogott (Fotó: Bánkúti Sándor)

Hiába a háborgó kommentek, A Nagy Duett nyertesei nagyon is megérdemelték ezt a címet, hiszen hétről hétre nemcsak nagyon minőségi, de elképesztően őrült produkciókat is hoztak. Láthattuk őket punkokként, aminek kedvéért a sztáranyuka még hörögni is megtanult, de mezítláb és foghíjasan is színpadra állt. Brasch Bence pedig nem csak, hogy támogatta Ramit, de éppúgy végigküzdötte ezt a kilenc hetet, mint partnere. Az énekes az első adás után rohant a kórházba, hiszen akkor született meg kisfia, így újdonsült édesapaként vitte végig az évad nagy részét. Emellett a hosszabbítás is rendesen megkavarta a szálakat, ugyanis Bencének az elődöntőben és a döntőben is színházi előadása után kellett a stúdióba rohanni, hogy két-két dalt elénekeljenek. De úgy látszik a kitartás meghozta az eredményét.

A Nagy Duett Aurelio számára igazi kihívás volt

A második helyezett páros, Nótár Mary és Aurelio, kaptak bőven hideget-meleget az adások után, hiszen sokan nehezményezték, hogy az egykori valóságshow sztár énektudása jócskán elmarad a másik két döntősé mellett. Ennek ellenére bebizonyította, hogy szívvel-lélekkel, na meg jó adag akaraterővel bármi sikerülhet. Nótár Mary partnere szinte minden adásban elérzékenyült, hol azért mert édesapját juttatta eszébe egy produkció, hol pedig azért mert elfelejtette a dalszöveget. Végül azonban mindig hatalmas sikert arattak, gondoljunk csak a felejthetetlen chippendale-showra, vagy amikor Aurelio börtönéveit elevenítette fel egy produkcióban, ami bár nagyon nehéz volt számára, de olyan jól sikerült, hogy még Horváth Tomi és ByeAlex is rapkarriert jósolt neki.