„Visszasírom...” – Mikes Anna megdöbbentő vallomást tett, erre senki sem számított

Szinte senkinek sem kell bemutatni Mikes Anna és Krausz Gábor párosát, hiszen az ő tündérmeséjüknek az egész ország a tanúja lehetett a Dancing with the Stars színpadán.

Mikes Anna Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Még ma is élénken él sokak előtt a profi táncos és a sztárséf közti hihetetlen kémia, ami már az első perctől kezdve látványos volt, valamint az hihetetlen kedvesség és törődés, ahogy egymással beszéltek. Nem is csoda, hogy mindenki egyként azért szurkolt, hogy a ne csak a parketten alkossanak egy párt, hanem a való életben, amire nem is kellett olyan sokat várni, hiszen a műsor után bejelentették, hogy valóban szerelem szövődött kettejük közt.

Mikes Anna visszasírja a szép napokat

Kapcsolatukat nemrég pedig újabb szintre emelték, Krausz Gábor ugyanis megkérdte gyönyörű kedvese kezét, aki örömmel mondott igent. Azóta is lázasan szervezik az esküvőt, csupán egy nyaralásnyi időt szusszantak z elmúlt hónapokban, amíg Olaszországban élvezték a napsütést. Most pedig nagyon úgy látszik, hogy Mikes Anna az itthoni, kicsit sem májusi időjárás miatt visszasíre azokat a napokat, aminek az Instagram-oldalán is hangot adott.

Most azért visszasírom a felicita időjárást…

- írta a profi táncos, bejegyzéséhez pedig egy fotót is megosztott.