"Kamu!" - Andrei Mangra keményen üzent a találgatásokra, a TV2-ről van szó

Aki azt hitte, hogy a Dancing with the Stars történetének legnagyobb durranása Krausz Gábor és Mikes Anna egymásra találása volt, az már bizonyára rájött, hogy tévedett. Még ezt a szenzációt is felülmúlta az, ami az előző évadban történt: mégpedig Andrei Mangra balhés távozása.

Andrei Mangra váratlanul távozott a Dancing with the Stars-ból, most felreppent a pletyka, hogy visszatér a TV2 műsorába (Fotó: Polyák Attila)

Andrei Mangra cserben hagyta Szabó Zsófit

A romániai származású táncos az első évadban ezüstérmes lett, a második szériát megnyerte, így tavaly az ötödik évad kezdetén sztárpárja, Szabó Zsófi nagy reményekkel vághatott a versenybe, amiben hétről hétre jól teljesítettek: egészen addig, amíg sokkoló hírek nem érkeztek. Andrei balhés ügybe keveredett, miután szomszédai dulakodás miatt hívtak rájuk rendőröket, akik kábítószert is találtak a helyszínen, majd a táncos pénzügyi gondjairól lehetett olvasni. A táncos ezután nemcsak a műsorból, de az országból is távozott. A Dancing with the Stars-ban vészmegoldásként Suti András vette át a helyét, akivel Zsófi ezüstérmesként végzett.

Mint nem sokkal később kiderült, Andrei időközben leszerződött egy belga csatornához, a helyi Dancing with the Stars versenyzőjeként tűnt fel a képernyőn. A műsor kapcsán megosztott videóit a közösségi oldalain pedig elárasztották a magyar kommentelők, akik azt kérték, térjen vissza Magyarországra, és felmerült, hogy szívesen látnák a Dancing with the Stars következő évadában is.

Andrei Mangra visszatérését pedzegették, ő most tiszta vizet öntött a pohárba (Fotó: Máté Krisztián)

Visszatérni vagy sem?

Néhány napja pedig meglepő hír kezdett keringeni az interneten: többen készpénznek vették, hogy a TV2-re visszatér a Big Brother című beköltözős reality, a vadabb elméletek szerint az egyik lakó éppen Andrei Mangra lesz… S hogy mit szól mindehhez a szóban forgó híresség?

Andrei Magra az utóbbi hónapokban nem igazán adott életjelet magáról a közösségi oldalain – leszámítva a belga Dancing-beli videókat –, a visszavonulása alighanem tudatos volt. Ám most ő sem bírt csendben maradni. Kénytelen volt reagálni a felreppenő hírekre, 24 órán át elérhető Instagram-storyban egyszer s mindenkorra tisztába téve a kérdést a csatornára való visszatéréséről: