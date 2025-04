Kéz a kézben, szeremtől áldottan - húsvétkor jelentette be a csodahírt Krausz Gábor és Mikes Anna

Krausz Gábor és Mikes Anna az ország legnépszerűbb álompárja lett. Ó, hogyan is felejthetnénk el azokat a forró pillanatokat a Dancing With the Stars parkettjén? Amikor még nem voltak tények, amikor a dolgok még nem voltak kimondva, de a sejtés olyan izgalmas és erős volt, hogy csak úgy lüktetett a levegő, valahányszor együtt megjelentek a parketten! Már akkor is sejteni lehetett, hogy őket egymásnak teremtette a Jóisten, és hogy minden nehézség, fájdalom és kudarc azért volt, hogy ők ketten végre egymásra találjanak. És így is lett! Azóta pedig számtalanszor bizonyították, hogy náluk tökéletesebb pár nincs a világon. Most pedig csodálatos örömhírrel rukkoltak elő.

Mikes Anna és Krausz Gábor egymás kezét fogják / Fotó: Instagram

Ahogyan tegnap már megírtuk, Mikes Anna és Krausz Gábor külföldre utazott, így Olaszország egyik leggyönyörűbb városából, a meseszép Sorrentoból jelentkeztek be, ahol természetesen meg is kóstolták a helyi finomságokat. A Mikes Anna által feltöltött fotókkal pedig elképesztően csodás hírre derült fény: nem is lehetnének ennél jobb helyen, ugyanis a tenger kéklő és habzó, a táj álomszép, ők pedig olyan jól érzik magukat, mint talán még soha.

Mikes Anna csodásan érzi magát / Fotó: Instagram

Az egyik fotójuk különösen tüneményes: egy-egy tál gőzölgő, házi tészta fölött fogják egymás kezét, kéz a kézben mosolyognak bele a kamerába, és csak úgy süt róluk, hogy a szerelmüket igazi áldásként tekintik.