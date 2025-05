Mikes Anna: „Én ezzel nem foglalkozom”

Kimerítő és kíméletlenül őszinte interjút adott Mikes Anna a Bors stábjának, aminek során minden előkerült, amire csak az emberek kíváncsiak lehetnek, a táncosnő pedig nem bújt ki egy kérdés alól sem.

Mikes Anna a tánctermében adott interjút – Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Mikes Anna gyerekkorában sok út nyitva állt

Anna tíz éves kora óta táncol, de már kisgyerekként is lételeme volt a sport, például az úszás. Szülei tanulmányait sem engedték elhanyagolni, a nyelvtanulás kifejezetten hangsúlyos volt a Mikes családban, így akár erre is építhette volna karrierjét.

„Nagyon sokat utaztunk a családdal, a mai napig imádok utazni. Lehet, hogy egyébként a turizmussal kapcsolatos területen helyezkedtem volna el. Be is adtam a gazdasági egyetemre a jelentkezésemet” – mesélte a táncosnő, akinek egy másik vonala a színjátszás lehetett volna. Hiszen színjátszó körbe is járt, amit végül fel kellett adjon a versenytáncért.

Mikes Anna tánciskolája sokakat vonz, de nem mindegy a szándék

Az interjúban az is szóba került, hogy az országos ismertség jót tett Mikes Anna tánciskolai látogatottságának, bár ő maga a hírnévtől nem szállt el. Pedig nem lenne benne semmi kirívó, hiszen rendszeresen magazinok címlapján szerepel.

A hírnév az egy dolog. Nekem kicsit fiktív valami. (…) Én ezzel nagyon nem is foglalkozom

– jelentette ki. Az már más kérdés, hogy az iskolába látogatókat mennyire a mozgás szeretete, és mennyire Anna személye vonzza.

Pedagógusként jó emberismerőnek tartja magát, ezért kiszűri azt a néhány kétes alakot, akiknek nem feltétlenül tisztességesek a szándékai.

„Ezek az emberek hamar lemorzsolódnak, akik csak azért jönnek, hogy engem lássanak. (…) Volt már példa a túlzott rajongásra” – mesélte a Borsnak.

Krausz Gábor a Maldív-szigeteken kérte meg Anna kezét – Fotó: Amazon Travel / hot! magazin

Mikes Anna gyerekkérdésben a jövőre bízza magát

Január óta Mikes Anna Krausz Gábor jegyese, és ami az esküvőt illeti, igen szűkszavúan nyilatkozott. Az biztos, hogy a részletek már körvonalazódnak, a nagy nap igazán meghitt lesz. Ami viszont nyitott kérdés, az a gyermekvállalás. A fiatalok szerelme nem hagy kétséget afelől, hogy bővül a családjuk, már csak az időpontot fedi homály.

Az elképzelés három gyerek, de aztán majd úgyis az élet hozza ezt, ott még nem tartok. De az nem titok, hogy igen, vágyom az anyaságra!

– erősítette meg Mikes Anna.

Tekintse meg a Mikes Annával készült teljes beszélgetést: