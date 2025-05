"Köszönöm, aki hívta vagy üzenetet írt neki" - megtette a nagy hírt Mészáros Norina a kislányáról

Young G Béci felesége, Mészáros Norina az egész országot ámulatba ejti szépségével és bájosságával. Az bizonyos, hogy nincs olyan férfi, aki ne irigykedne a rapperre, amiért ilyen gyönyörű neje van, és bizony Béci vigyáz is rá, mint a szeme fényére. Bár volt egy időszak, amikor arról pletykáltak, hogy a házasságuk megromlott, komoly krízisben szenvednek és talán el is kell válniuk, mostanra azonban szerencsére senkiben nincs meg ez a kétely. Norina és Béci hitvesi szövetsége erős, most pedig igazán van okuk az ünneplésre.

Béci és Norina boldogok együtt

Mészáros Norina és Béci számára igazi csoda az, hogy megszületett kicsi lányuk, Rebeka. Az egykori modell megjárta ugyanis a poklok poklát, hiszen akkor derült ki, hogy méhnyakrákja van, amikor terhes volt. Hatalmas küzdelemre volt szükség, és egy ország imádkozott azért, hogy ő és a baba rendben legyenek. Szerencsére mindketten erősek és egészségesek, Norina pedig egy olyan gyönyörű kislányt szült, hogy mindenki szíve ellágyul.

Norina kislánya négyéves lett / Fotó: Instagram

Elképesztő, de Rebeka immáron négyéves! Most ünnepelte meg a születésnapját a kislány, a szülők pedig egy fergeteges partyt adtak neki. Az édesanya így értékelte a napot:

Anyának babucikája 4 éves lett. Fárasztó, esemény- és élménydús napunk volt! Hihetetlen, hogy hogy repül az idő! Köszönöm mindenkinek, aki eljött felköszönteni a lányom. Azoknak is köszönöm, aki hívta vagy üzenetet írt neki és szebbé tette a napját

- írja Norina.