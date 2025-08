Szívszaggató videót osztott meg Kathi Béla özvegye

Kathi Béla halála elkerülhető lett volna?

Azt még mindig nem lehet tudni, mi okozta Kathi Béla biciklibalesetét, sokan úgy vélik, a megfelelő védőfelszerelés megmenthette volna az életét. Így gondolja egy cipruson élő magyar TikTokker is „Igazából őszinte leszek, én úgy vagyok vele, hogy tököm venné fel a sisakot, de amikor meg ilyen dolgot hallok, akkor meg realizálom, hogy van értelme. Szóval azt ajánlom én is, hogy ha bicikliztek vagy rollereztek, akkor vegyétek fel a sisakot. Nyilván abban is meg lehet sérülni, de ha megmenti az életed, akkor már van értelme” – vélekedett a tartalomgyártó.