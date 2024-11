Örömünnep Young G Béciék családjában: kislányukkal léptek a templomba

Young G Béci és Mészáros Norina rajongással szeretik a kislányukat, Rebekát. A gyönyörű kisgyerek rengeteg örömöt okoz a családnak, és az álompár szinte már nem is emlékszik arra, hogy milyen volt az élet szemük fénye, Rebeka nélkül. Norina és Béci igyekszik mindenből a legjobbat biztosítani a kislánynak, és mindent megadnak neki, amit csak tudnak. Éppen ezért különösen fontos volt a számukra, hogy Rebeka meg legyen keresztelve. Erre most sort is kerítettek.

Norina és Béci kislánya megkeresztelkedett

Másfél évvel ezelőtt még arról pletykált az ország, hogy Young G Béci és Mészáros Norina házassága drasztikusan megromlott, és hogy talán nem is élik túl, talán el fognak válni. Norina és Béci azonban nem törődtek a pletykákkal, dolgoztak a problémákon, így pedig erősebben jöttek ki a hullámvölgyből. Házasságuk most erősebb, mint valaha.

Rebeka megkeresztelkedett

Norina legújabb bejegyzéséből az derült ki, hogy vasárnap megkeresztelkedett kislányuk, Rebeka. Az eseményen ott volt az egész család, Rebeka pedig egy szép tortát is kapott, amiért ilyen szépen és ügyesen viselkedett a keresztelőn.

„Áldott legyen ez a nap, amikor az égiek fogadtak.” Picit eltolódott Rebénk keresztelője,de nem baj,hiszen lehet így kellett lennie. Hálásak vagyunk mindenért amink van és Rebe keresztszüleiért

- írja Norina.