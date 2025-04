Mészáros Norina 50 év múlva sem akarja abbahagyni a bulizást: kitálalt a sztármami

Az egész világ irigykedve figyeli azokat, akiket örök fiatalsággal áldott meg az élet. Vannak, akiken egyszerűen nem fog az idő, és küllemük és energiájuk idősebb korukra is éppen olyan, mint huszonéves korukban. Úgy tűnik, Mészáros Norina is ilyen szeretne lenni és erre törekszik, legalábbis ez derült ki egy tegnapi Insta-sztorijából. Ebben ugyanis kifejezte, hogy ő bizony még 50 év múlva is az asztal tetején szeretne táncolni.

Mészáros Norina 50 év múlva is bulizni szeretne / Fotó: Instagram

Mészáros Norina élete meglehetősen kedvező fordulatot vett az utóbbi időben. Korábban arról terjedtek a pletykák, miszerint férjével, Young G Bécivel elhidegült a kapcsolatuk, és a házasságuk a válás felé sodródott. A terhessége nehéz volt, a felépülése fájdalmas, ráadásuk egy sokáig fel nem fedezett betegsége miatt nem tudta visszanyerni azt az alakot, amiben jól érezné magát. Szerencsére azonban az életük fantasztikus irányt vett: Norina már gőzerővel dolgozik a fogyáson, a házasságuk boldogabb, mint valaha, tüneményes kislányuk, Rebeka pedig már egy igazi nagylány. Emellett saját parkolót kezdek üzemeltetni, és úgy tűnik, fantasztikus jövő elé néznek.

Norna pedig most egy vicces videóval fejezte ki, hogy ő bizony még 50 év múlva is bulizós szeretne lenni. A felvételen egy idős hölgy az asztal tetején táncol, amihez Norina csak annyit írt: ő így látja magát 50 év múlva, Ibizán bulizva.