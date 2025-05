Károly király lemond a trónról, Vilmos herceg lép a helyére - az élő Nostradamus újabb jóslata vált valóra

Bár az utóbbi időben jó hírek reppennek fel a király palotából, azért az alattvalók nem teljesen nyugodtak. Tavaly ugyanis két rettenetes hír rázta meg a világot: először kiderült, hogy Károly, az Egyesült Királyság uralkodója rákos, majd nem sokkal később azt is beismerték, hogy Katalin is daganattal küzd. Mindezt azon botrány után, hogy Harry és Meghan Markle végigturnézták az amerikai bulvárműsorait, amelyben kibeszélték Harry családját, Meghan pedig egyenesen rasszistának nevezett több családtagot, köztük Katalint is. Azóta a viszony nagyon haragos a két fivér között. Bár Katalin szemlátomást meggyógyult, Károlyért még mindig komolyan aggódik a világ. Athos Salomé, az élő Nostradamus pedig elképesztő jóslattal lépett elő.

Vilmos herceg nem sokáig marad a trónon

Az élő Nostradamusként ismert Athos Salomé, a zseniális látnok megdöbbentően pontos jóslatokat szokott adni. Előre figyelmeztetett például a Covidra, és azt is tűpontosan megjövendölte, hogy mikor fog meghalni Erzsébet királynő. Károly király uralkodásáról is már évekkel ezelőtt figyelmeztetett: nem lesz hosszú uralma, regnálásának pedig nem a halála fog véget vetni. Önként fog lemondani a trónról, és átadja majd a helyét. Nos, úgy tűnik, Athos Salomé valóban közel jár az igazsághoz, ezt pedig ő maga is hangsúlyozza. Állítása szerint már most átalakulóban vannak az erőviszonyok a palotában. Rákos betegsége miatt ugyanis Károly egyre kevesebbet tud vállalni, ezzel párhuzamosan pedig egyre több felelősség hárul Vilmos hercegre.

Hamarosan régens herceggé fogják kinevezni, az igazság azonban az, hogy a háttérben már most Vilmos látja el az uralkodói feladatokat. Az állapot nem lesz sokáig fenntartható, ezért végül Károly lemond a trónról, és Vilmos lép a helyébe - írja a DailyStar.