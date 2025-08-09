„Évekig lejáratta Berkit, de azért a tőle kapott dolgot viseli” – Hódi Pamela durva kritikát kapott

Hódi Pamela és Berki Krisztián kapcsolatát annak idején szinte az egész ország követte. A gyönyörű modell és a botrányhős sportoló 2012 körül kezdtek randizni, és nem sokkal később megszületett közös kislányuk, Natasa. Kapcsolatuk azonban nem volt mentes a viharfelhőktől: többször szakítottak, majd újra összejöttek, és gyakran a nyilvánosság előtt veszekedtek, még perben is álltak egymással a gyermekelhelyezés miatt.

Hódi Pamela hordja a Berki Krisztiántól kapott milliós Rolex órát (Fotó: Markovics Gábor)

Mi lesz a több milliós, Berki Krisztiántól kapott Rolex órával?

Berki Krisztián extravagáns, nagyvonalú gesztusairól volt híres, és szerette a luxust látványosan megmutatni annak ellenére, hogy állítólag csupán látszat-gazdag volt. Pamelát is elhalmozta drága ajándékokkal – köztük azzal a bizonyos Rolex órával. Korábban az influenszer azt nyilatkozta Hajdú Péter műsorában, hogy nem ragaszkodik a milliós kiegészítőhöz, sőt, közös kislányuknak szeretné majd adni.

„Ez az egyetlen egy olyan dolog van, amit el tudtam hozni. Ezzel is úgy vagyok, hogy érzelmileg nem köt semmi hozzá, nyugodt szívvel eladnám és vennék egy olyan órát, ami valóban tetszik. Aztán megfordult a fejemben, hogy elteszem, és majd a Natinak odaadom, ha nagy lesz. Például, ha férjhez megy, ha lediplomázik. Ennek az órának az ő szemszögéből eszmei, lelki értéke van. Egyébként nem nagyon hordom"– mondta 2023 novemberében.

Hódi Pamela Rolex órában tűnt fel

Az interjú óta közel 2 év eltelt, időnként pedig Hódi Pamela még mindig hordja a Rolex órát, ami a Reddit felhasználóinak is feltűnt.

Pamelán az az óra van, amit még Berkitől kapott, akit végig lehordott Hajdú műsorában? Több posztjában is látni lehet, hogy hordja előszeretettel, csak akkor nem értem miért mondta, hogy majd Natinak elteszi. Meg egyáltalán is, olyan embertől van, akiről idézve “jót nem tud mondani”. Csupa ellentmondás a nő és meghazudtolja saját magát

– jegyezte meg egyikük.

„Egyik az óráját, másik a nevét hordja, ilyen ez" – írta egy másik.

Pedig annyira mondta, hogy Natié lesz az óra, kell hordja, de azért mindennek lehordta Berkit

– olvasható egy hozzászólás.