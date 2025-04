Nostradamus szerint ő lesz a következő pápa

Ferenc pápa halálhíre nemcsak hívők millióit rázta meg világszerte, hanem azok figyelmét is felkeltette, akik évszázados jóslatokban keresnek értelmet a jelen eseményeire. A híres 16. századi francia jós, Nostradamus egyik versszaka ugyanis sokak szerint pontosan erre a pillanatra utalt. A prófécia szerint „egy nagyon idős pápa halála” után egy „jó korú római” kerül megválasztásra, akiről úgy fogják mondani, hogy „meggyengíti a székét, de sokáig ül rajta, és maró tevékenységet folytat”.

A híres 16. századi francia jós, Nostradamus egyik versszaka pontosan erre a pillanatra utalt Fotó: Hans Lucas via AFP

Sokan úgy gondolják, ez a sor Ferenc pápára és a lehetséges utódjára vonatkozik. Az összeesküvés-elméletek hívei szerint a jós azt is megjósolta, hogy egy sötét bőrű fiatal férfi, egy nagy király segítségével, átadja majd a hatalmat egy vörös alaknak – amit többen a következő pápaválasztás lehetséges irányaként értelmeznek a Mirror szerint.

Ferenc pápa húsvéthétfőn halt meg, egy nappal azután, hogy még kerekesszékből áldotta meg a híveket a Szent Péter téren. A Vatikán szerint halálát agyvérzés okozta. Végakarata szerint a Santa Maria Maggiore-bazilika altemplomában helyezik örök nyugalomra, egy egyszerű sírban, melyen csak annyi áll majd: „Franciscus”. Miközben a világ gyászol, a katolikus egyházban megkezdődött a felkészülés az új pápa megválasztására. A konklávé titkos folyamat, ahol 138 bíboros kétharmados szavazattöbbséggel dönthet az utódról. Erre azonban legkorábban 15 nappal a haláleset után kerülhet sor, mivel addig a Szentatya teste ravatalon lesz a bazilikában.

Nostradamus más jóslatai is napvilágra kerültek az utóbbi időben, köztük egy, amely szerint 2025-ben Európát „kegyetlen háborúk” sújtják majd, és még az Egyesült Királyság is érintett lesz. A jós figyelmeztetett arra is, hogy egy „ősi pestis” újra megjelenik, és nagyobb veszélyt jelent, mint az ellenségek.

Bár sokan kétkedve fogadják a négyszázötven éve élt orvos és jós írásait, mások úgy érzik, a pápa halála újabb láncszeme lehet a megjövendölt eseményeknek. Tény, hogy Nostradamus próféciáit évszázadok óta újra és újra előveszik, ha a világban valami rendkívüli történik. Most ismét reflektorfénybe kerültek – egy haláleset kapcsán, amely egyszerre jelképes, történelmi és megrendítő.