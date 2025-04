Elérkezett Róma végnapja: sokkoló jóslatot adott az élő Nostradamus a keresztény világnak

Újabb rémisztő vallomást közölt az élő Nostradamus, Athos Salomé. Kijelentette ugyanis, hogy Ferenc pápa halálát követően Rómát nem csak természeti katasztrófák hada fogja élni, de vele véget ért római katolikus templom ebben a formában, ahogy most létezett. Elárulta ugyanis, hogy látomásai alapján a kereszténység tézise alapjaiban lesz más, miután előrekülnek eddig titkolt, ősi szövegek. Mint fogalmazott, egy spirituális revolúció jön, amit nem lehet megállítani.

Ferenc pápa halálával közlése szerint megváltozik a kereszténység. Fotó: borsonline

Salomé a pápaválasztásról is nyilatkozott: az új pápa jóval hosszabb ideig vezeti majd a Vatikánt mint elődei, viszont megválasztását hét napos vita előzi majd meg. Nem fognak egyetérteni egymással ugyanis a tradicionalisták és a reformisták. De akárki is lesz majd az új keresztény egyházi vezető, elmondása szerint 2027-ben minden megváltozik, három részre szakad a katolikus egyház, több központja is lesz: Vatikán mellett ugyanis Latin-Amerikában és Afrikában is központok nyílnak.

A legnagyobb változást mégis az fogja okozni, hogy napvilágra kerülnek olyan ősi vatikáni titkok, amelyek főként Jézus és Mária Magdolna történetébe adnak majd betekintést, de nyilvánosságra kerülnek papírok paranormális jelenségekről, földönkívüliekről is. Mindezt 18 hónapon belül.

Milliók hite fog megváltozni

- közölte magabiztosan hozzátéve, épp ezért 2030-ban már papnők is lesznek. Ezt követik majd a természeti katasztrófák

Rómát egy történelmi földrengés, majd a tiberi folyó soha nem látott áradása követi majd. Hatalmas kárt fog okozni ez a városban, a Szent Péter Bazilikában.

- idézi őt a DailyStar.