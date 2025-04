Az igazi világkatasztrófa most érkezik: Baba Vanga és az élő Nostradamus is megkongatta a vészharangokat

Az ember mentális képességei többek között ott különböznek az állatokétól, hogy mi képesek vagyunk megkülönböztetni a három idősíkot: a múltat, a jelent és a jövőt. A hétköznapi emberek sokat foglalkoznak a jövővel: álmodoznak, tervezgetnek, és persze mindent megtesznek annak érdekében, hogy a terveik valóra váljanak. Vannak azonban olyan kiváltságosok, akiknek megadatott a jövendőlátás képessége. Ők nem csupán gondolkodnak a jövendőről, de bizony előre is látják, hogy pontosan mi fog történni. Minden idők legelismertebb látnoka a francia Nostradamus volt. A 20. században élt a balkáni jós, Baba Vanga, a jelenkor Nostradamusa pedig Athos Salomé. A 2025-ös év mindhárom látnok szerint rettenetes lesz.

Kegyetlen dolgokat látott az élő Nostradamus

E három jós döbbenetes pontossággal látta előre a jövő eseményeit. Baba Vanga például 2025-re jósolta a hatalmas és pusztító földrengéseket, ez pedig már valóra is vált, hiszen a thaiföldi rengés mintegy 2000 ember életét követelte. Az élő Nostradamus jóslatai is valóra váltak, ő ugyanis brutális kínai kibertámadásokról beszélt, valamint arról, hogy a tömegkommunikációkkal problémák merülnek majd fel ebben az évben, emiatt pedig nagy fennakadások lesznek. Ez is beteljesülni látszik, ugyanis Kína most bemutatott egy olyan eszközt, amellyel 4000 méterrel a tenger alatt is képes elvágni kábeleket. Ezzel kapcsolatban mindenkinek az internetkábelek jutottak eszükbe, hiszen az nem kérdés, hogy aki az internetet birtokolja, azé a hatalom is. Nagyon sokan aggódni kezdtek amiatt, hogy a keleti ország így emberek milliárdjai között szakítja meg a kapcsolatot - írja a DailyStar.

Jöhet még ennél rosszabb is

Ha pedig summázzuk, hogy mit jövendölt Nostradamus, Baba Vanga és az élő Nostradamus az idei évre, bizony azt érezhetjük, hogy van okunk az aggodalomra. Mindhárman ugyanis egy egész Európára kiterjedő, gyötrelmes háborút láttak, amely milliókat taszít éhínségbe. Ez az ukrán-orosz háborúra utalhat, amely - Brüsszel egyre erősödő háborúpárti mantrái miatt - könnyen világháborúvá alakulhat.