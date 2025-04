A napokban bekövetkezhet az élő Nostradamus legborzasztóbb jóslata: megsemmisülhet az internet

Athos Salomé neve egy csapásra világhírűvé vált, amikor kiderült, hogy birtokában van olyan képességeknek, amelyekről a legtöbb ember csak álmodozhat. Vannak az életnek olyan kérdései, amelyekre a legbölcsebbek sem tudnak válaszolni teljes bizonyossággal. Ilyen például, hogy van-e élet a Földön kívül is, hogy mi történik az emberrel a halál után, vagy éppen az, hogy mi fog történni a jövőben? Ezekre a misztikus kérdésekre a legtöbb ember csak a fejét vakargatja, néhány istenadta tehetség azonban ennél többet is tud tenni. Athos Salomé az élő Nostradamus néven ismert, ugyanis olyan tűpontos jóslatokat szokott adni a világ nagy jövőbeni eseményeiről, amelyek útmutatót jelentenek mindenki számára. A mostani jóslata pedig az egész világot ledöbbentette.

Az élő Nostradamus jóslata kegyetlen

A brazíliai élő Nostradamus már számtalanszor bizonyította, hogy tényleg látja a jövő titkait. Megjövendölte többek között a Covid érkezését, II. Erzsébet királynő halálát, valamint az orosz-ukrán háborút is. Korábban pedig arról is jóslatot tett, hogy a tömegkommunikáció hamarosan meg fog szakadni, amely teljes káoszba taszíthatja a világot.

Kína most bemutatott egy olyan eszközt, amellyel 4000 méterrel a tenger alatt is képes elvágni kábeleket. Ezzel kapcsolatban mindenkinek az internetkábelek jutottak eszükbe, hiszen az nem kérdés, hogy aki az internetet birtokolja, azé a hatalom is. Nagyon sokan aggódni kezdtek amiatt, hogy a keleti ország így emberek milliárdjai között szakítja meg a kapcsolatot, az élő Nostradamus pedig rámutatott, hogy ő ezt bizony megjósolta. Elmondta, hogy a tenger alatti kábelek a globális kommunikáció láthatatlan artériái, az internetes adatoknak mintegy 95 százalékát ezek szállítják. Ha tehát ezeket elvágják, valóra válik a katasztrofális jóslata - írja a DailyStar.