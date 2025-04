Rákkal diagnosztizálták a magyarok kedvenc színészét – most mindenkit figyelmeztet

A nemrégiben Budapesten is forgató John Cena, a 47 éves WWE-sztár és hollywoodi színész nemrég őszintén beszélt arról, hogyan kellett két rákos bőrelváltozást eltávolítani a testéről. A diagnózis után úgy döntött, megosztja történetét, hogy másokat is figyelmeztessen a bőrrák veszélyeire. Élete nagy részében nem használt naptejet – sem gyermekkorában Massachusettsben, sem felnőttként Floridában – és most úgy érzi, ennek megfizette az árát.

John Cena őszintén beszélt arról, hogyan birkózott meg a rákkal / Fotó: Imaginechina via AFP

Egy rutinvizsgálat során derült ki, hogy a mellkasán egy rákos folt jelent meg, amelyet el kellett távolítani. Egy évvel később újabb elváltozást találtak a vállához közel, amelyet szintén kimetszettek. Úgy érzi, nem hibáztathatja az édesanyját azért, hogy gyermekkorában nem kenték be naptejjel, hiszen öt fiúgyermeket nevelt, és az volt a fő célja, hogy egészségesen felnevelje őket.

Fontosnak tartja, hogy az emberek rendszeresen ellenőrizzék a bőrüket, és ne hagyják figyelmen kívül az árulkodó jeleket. Hisz abban, hogy a megelőzés sokkal hatékonyabb, mint az utólagos kezelés - írja a Ladbible.

A bőrrák három leggyakoribb típusa a bazálsejtes karcinóma, a laphámsejtes karcinóma és a melanoma. Mindegyik a napsugárzás, illetve a szoláriumozás során szerzett túlzott UV-sugárzás következményeként alakulhat ki. A bazálsejtes karcinóma gyakran jelenik meg napfénynek kitett testrészeken – például az arcon, nyakon, kézfejen vagy a háton –, és gyöngyházfényű, viaszos dudor, barnás folt vagy gyógyuló, majd visszatérő seb formájában mutatkozhat meg. A laphámsejtes karcinóma hasonlóan napnak kitett területeken alakul ki, általában kemény, vörös csomóként vagy hámló, varas foltként. A melanoma pedig az egyik legveszélyesebb típus, amely akár egy új anyajegyként vagy egy meglévő megváltozásaként is jelentkezhet. Előfordulhat olyan helyeken is, amelyeket ritkán ér napfény – például a tenyéren, talpon vagy a nemi szerveken –, ezért különösen fontos az egész test rendszeres átvizsgálása.

A bőrrák bárkit érinthet, bőrtónustól függetlenül. A korai felismerés kulcsfontosságú, mivel ilyenkor a legnagyobb az esély a sikeres kezelésre. Cena most új szerepben szeretne hatással lenni az emberekre: figyelemfelhívóként, aki arra ösztönzi az embereket, hogy vigyázzanak a testükre.